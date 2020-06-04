Газета "Гаарец" опубликовала сведения об обстоятельствах гибели аутиста Ияда аль-Халака по версии "Бецелем"

Газета "Гаарец" опубликовала материалы по поводу обстоятельств гибели 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками пограничной полиции утром 30 мая в Старом городе Иерусалима. Частично речь идет о материалах, предоставленных израильской пропалестинской правозащитной организацией "Бецелем". Автор публикации: Гидеон Леви.

Утром в субботу, 30 мая, возле Львиных ворот Старого города Иерусалима сотрудники пограничной полиции заметили молодого мужчину, державшего в руках подозрительный предмет, похожий на пистолет. Полицейские потребовали, чтобы он остановился, однако мужчина проигнорировал их требования и попытался сбежать. Полиция стала преследовать его; в ходе погони подозреваемый был застрелен. Вскоре полиция установила, что убитый не был вооружен. Было начато расследование. Сотрудник полиции, подозреваемый в причастности к гибели Ияда аль-Халака, помещен под домашний арест. Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), выясняют обстоятельства происшествия и собирают свидетельские показания.

Ияд аль-Халак был "тяжелым" аутистом. По словам его родителей, он вел себя как маленький ребенок и обычно проводил время в своей комнате, где любил смотреть детские мультфильмы. Он очень боялся крови и поэтому отказывался бриться, каждая царапина пугала его. Ияд очень боялся вооруженных людей, и потребовалось длительное обучение с инструктором, чтобы он мог самостоятельно доходить от своего дома в районе Вади Джоз до учебного центра "Эльвин" в Старом городе Иерусалима, где проходили занятия с людьми с особыми потребностями.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что утром 30 мая Ияд аль-Халак шел с сопровождающей его женщиной. Это не так. Он проходил немногим более километра от дома до учебного центра самостоятельно. Просто на месте происшествия оказалась 47-летняя Уарда Абу Хадид, специалист по работе с аутистами в центре "Эльвин", которая работала с Иядом в этом учебном заведении.

"Гаарец" приводит следующие данные: около 6 утра в субботу, 30 мая, Ияд аль-Халак вышел из своего дома в районе Вади Джоз с мусорным мешком, который выбросил в бак неподалеку от дома. Как обычно, он направился в Старый город, в учебный центр "Эльвин", где занятия начинались в 7:30 и куда он любил приходить до открытия. С собой у него были: защитная маска, резиновые перчатки, мобильный телефон, кошелек и свидетельство об инвалидности. Немного ранее 6 утра из своего дома в районе Джабль аль-Мукабр выехала Уарда Абу Хадид. Примерно в 6:10 она прошла мимо сотрудников пограничной полиции, стоявших на посту рядом со Львиными воротами, и вошла в Старый город, когда услышала позади крики "террорист, террорист" и три выстрела. Эта женщина спряталась в помещении, где стоят мусорные баки. Вскоре в то же помещение забежал раненый Ияд и упал. В этот момент там же находился еще один человек – уборщик.

Далее в публикации "Гаарец" рассказывается, что полицейские обыскали Уарду Абу Хадид, проверяя нет ли у нее оружия, после чего доставили ее на допрос на территорию "Русского подворья", разрешив женщине позвонить на работу в учебный центр "Эльвин". Допрос длился около трех часов, после чего ее доставили в больницу для оказания помощи в связи с нервным шоком.

Ияд аль-Халак был единственным сыном своих родителей – 64-летнего Хайри и 58-летней Раны. В семье также есть две дочери. Несмотря на 100-процентную инвалидность, Ияд надеялся получить работу помощника повара, обучался этой специальности, а также помогал на кухне в учебном центре Эльвин. Ему "не нравились перемены", изо дня в день он старался делать одно и то же. Ияд рассчитывал начать работать на кухне одного из заведений общепита в Старом городе этой весной, но из-за карантина это откладывалось. По словам матери Ияда, несмотря на многолетнюю терапию и обучение, он продолжал бояться полицейских и не раз бросался убегать или прятался, когда видел людей в форме.

Семья аль-Халак требует справедливого расследования, но в интервью журналистам они говорят, что не рассчитывают на справедливость, поскольку речь идет о гибели "палестинца" (именно так в этой семье определяют свою национальную принадлежность).





