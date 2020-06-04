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NEWSru.co.il :: В Израиле4 июня 2020 г., 07:29

Осуществлено первое после введения карантина массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

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Осуществлено первое после введения карантина массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

В ночь на четверг, 4 июня, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. Безопасность паломников обеспечивали военные, пограничники и полиция. Арабские СМИ сообщают о столкновениях в городе.

В армейской пресс-службе редакции NEWSru.co.il подтвердили факт массового паломничества в Шхеме и уточнили, что к гробнице были доставлены 150 паломников. ЦАХАЛ не подтверждает сообщения о столкновениях.

Палестинское агентство Safa пишет, что в Шхем провезли сотни еврейских паломников. При этом утверждается, что группа молодых местных жителей преградила проезд по улице Аммана и подожгла автомобильные шины. В публикации Safa также говорится о том, что в военных бросали камни и "коктейли Молотова", и что ЦАХАЛ якобы применил не только спецсредства для разгона толпы, но и боевое оружие. Сведений о пострадавших нет.


Напомним, что предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме было осуществлено в ночь на 26 февраля 2020 года. Тогда в паломничестве участвовали около 2000 евреев. Нынешнее паломничество – первое после введения в Израиле и Палестинской автономии общего карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно. В последнее время палестинские службы безопасности не сотрудничают с израильтянами при организации подобных массовых мероприятий.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.


24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2020
В Шхеме произошли беспорядки во время массового паломничества к гробнице Йосефа

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