Разрушены дома убийц 19-летнего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия
В четверг, 4 июня, сайт телеканала "Кешет-12" написал о разрушении домов террористов, убивших 19-летнего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия.
По информации телеканала, дома жителей незаконного бедуинского поселка в Негеве Халеда Абу-Джоде и Захи Абу-Джоде были разрушены сотрудниками отдела по надзору за незаконным строительством при министерстве финансов.
19-летний сержант Рон Ицхак Кукия был убит вечером 30 ноября 2017 года в результате вооруженного нападения на автобусной остановке на улице А-Канаим в Араде. Он был ранен ударом ножа в шею, ранение оказалось смертельным. Нападавшие скрылись. У погибшего было похищено оружие.
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