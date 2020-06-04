Разрушены дома убийц 19-летнего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия

В четверг, 4 июня, сайт телеканала "Кешет-12" написал о разрушении домов террористов, убивших 19-летнего сержанта ЦАХАЛа Рона Ицхака Кукия.

По информации телеканала, дома жителей незаконного бедуинского поселка в Негеве Халеда Абу-Джоде и Захи Абу-Джоде были разрушены сотрудниками отдела по надзору за незаконным строительством при министерстве финансов.

19-летний сержант Рон Ицхак Кукия был убит вечером 30 ноября 2017 года в результате вооруженного нападения на автобусной остановке на улице А-Канаим в Араде. Он был ранен ударом ножа в шею, ранение оказалось смертельным. Нападавшие скрылись. У погибшего было похищено оружие.