Железнодорожное сообщение возобновится 8 июня

В понедельник, 8 июня, в Израиле будет возобновлено движение поездов. Об этом договорились министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр транспорта Мири Регев.

На входе на железнодорожные станции у пассажиров будет измеряться температура.

Министр транспорта Мири Регев заявила, что пассажиры также должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, движение поездов было прекращено около двух месяцев назад.

Во второй половине мая Израиль начал постепенный выход из длительного карантина.

20 мая открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

14 июня возобновят работу культурные учреждения (если будет разрешение минздрава). Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.





