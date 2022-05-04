adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.327 ₪ 3.390 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    adv_11 ar_right_wwh
    adv_12 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:24 Сообщается об обстрелах Николаева, Одессы, Киева и области
    20:42 Армия РФ обстреливает районы Днепра, Черкасс и Запорожья
    20:12 В Иудейской пустыне утонули мальчик и его отец, пытавшийся спасти сына
    20:00 В Израиле началось празднование 74-й годовщины создания еврейского государства
    17:04 Расследование AP: в результате авиаудара армии РФ по театру в Мариуполе погибли около 600 человек
    16:38 Дортмундская "Боруссия" проведет в Тель-Авиве товарищеский матч против "Маккаби" (Нетания)
    16:05 Великобритания ввела новые санкции в отношении России
    15:10 Потеряна связь с мариупольской "Азовсталью", на территории завода идут бои
    adv_13 ar_right_2
    adv_14 ar_right_3
    adv_15 ar_right_4
    adv_16 ar_right_5