Со следующей недели возобновят работу магазины, имеющие отдельный вход с улицы

Кабинет по борьбе с коронавирусом поддержал открытие магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, с ближайшего воскресенья, 8 ноября. Против этого решения выступали министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр социального равенства Мирав Коэн и министр экономики Амир Перец.

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В начале министры склонялись к тому, чтобы открыть магазины только в "зеленых" городах, но в окончательном решении такой оговорки нет. Откроются все "уличные" магазины при соблюдении "фиолетового стандарта". Одновременно в помещении магазина смогут находиться только четыре покупателя.

Ожидается, что в четверг, 5 ноября, на заседании комиссии по ограничениям в решение кабинета будет внесена поправка, которой будет говориться, что в "красных" городах магазины останутся закрытыми.

Министр финансов Исраэль Кац приветствовал решение кабинета. "Это победа здравого смысла и "кислород" для спасения малого бизнеса. Владельцы малых бизнес-предприятий находятся на переднем крае экономической борьбы с эпидемией коронавируса, и заплатили очень высокую цену из-за введенных ограничений. Мы должны сделать все возможное, чтобы они могли вернуться к работе", - написал он в своем Facebook.

"Я убежден, что владельцы бизнесов и их сотрудники будут придерживаться санитарно-эпидемиологических правил, чтобы позволить бизнесам продолжить свою деятельность, и всей сфере торговли функционировать в ближайшем будущем", - заключил Кац.

Комментируя это решение глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы также знаем, что наблюдается определенный рост заболеваемости. Поэтому, если в конце следующей недели, ближе к третьему этапу, мы увидим рост заболеваемости, нам придется остановиться и, возможно, даже ужесточить ограничения".

Коронавирус в Израиле: 603 заболевших находятся в больницах, 364 из них в тяжелом состоянии

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 317206 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9639 человек. 304970 выздоровели после коронавируса. 2597 заболевших COVID-19 умерли.

603 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 364 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 159 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 102 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 41550 тестов. Коронавирус выявляли примерно в 2% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1431), Тель-Авиве-Яффо (394), Бней Браке (302). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).