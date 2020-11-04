ЦАХАЛ: террорист на КПП около "Шхема" был уничтожен бойцами бригады "Голани"

Командир региональной бригады "Шомрон" полковник Рой Цвейг выступил с заявлением по поводу предотвращения теракта на КПП к югу от Шхема утром в среду, 4 ноября. Он сообщил, что террорист был ликвидирован бойцами 12-го батальона "Барак" бригады "Голани", которые недавно заступили на боевое дежурство в зоне ответственности бригады "Шомрон".

По словам полковника Цвейга, бойцы действовали грамотно и быстро, нейтрализовав вооруженного террориста до того, как он успел убить или ранить кого-либо из израильтян.

Утром 4 ноября в Самарии, на площади около штаба региональной бригады "Шомрон" (к югу от Шхема), была предпринята попытка террористического нападения с применением огнестрельного оружия. Террорист нейтрализован (позже была подтверждена его смерть). Среди израильтян пострадавших нет.

Палестинское агентство Maan сообщало, что солдаты открыли огонь по водителю автомобиля, подъехавшему к КПП "Хауара", после того, как тот направил пистолет на военных. ЦАХАЛ подтверждает: террорист подъехал на машине со стороны Шхема и направил пистолет в сторону военных, которые открыли ответный огонь.

По данным Maan, по водителю было выпущено не менее 11 пуль. Ранение в голову было смертельным.

Опубликовано имя убитого: 29-летний Билаль Аднан Рауаджбэ. Он был капитаном службы превентивной безопасности Палестинской автономии, отмечает издание Watan. Судя по его странице в Facebook, он окончил каирскую полицейскую академию имени Мубарака. Был женат, растил двух дочерей (младшей из них несколько месяцев).

После попытки теракта военные блокировали проезд транспорта через КПП "Хауара".

Учитывая то, что Билаль Аднан Рауаджбэ имел специальную подготовку и был вооружен, но не пытался каким-либо образом укрыться от огня израильтян, можно предположить, что он просто хотел "умереть как шахид".

Напомним, что похожий инцидент произошел 3 декабря 2015 года на КПП "Хизма" (на северной окраине Иерусалима). Тогда 37-летний Мазен Хасан Ариби, из Абу-Диса, офицер спецслужб ПА, после того, как его автомобиль остановили на КПП, вытащил табельное оружие, вышел из машины и начал стрелять по военным, ранив военнослужащего и еще одного прохожего (араба-израильтянина). Ответным огнем террорист был убит.