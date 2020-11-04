Иерусалим:
14 - 16°
Тель-Авив:
19 - 21°
Эйлат:
20 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 ноября 2020 г., 17:28

Первые "зимние" ливни и шторм в Израиле: наводнения в городах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ашдод после первого сильного дождя. 4 ноября 2020 года Цфат, 4 ноября 2020 года Последствия первого сильного дождя в Израиле

Дожди, идущие на большей части территории Израиля и сопровождающиеся сильными порывами ветра, привели к наводнениям. Сильнее остальных населенных пунктов пострадал Ашдод, где десяткам граждан потребовалась помощь спасателей.

На улице Маапилим в Ашдоде был затоплен подвал реконструируемого дома, в котором, по словам местных жителей, жил бездомный мужчина. Из-за опасений за жизнь человека на место были вызваны спасатели и пожарные. Они осмотрели помещения и убедились, что людей там нет.

В большинстве же случаев помощь требовалась водителям и пассажирам легковых машин, заглохших при переезде через лужи. На улице Мордей а-Гетаот в заглохшем автомобиле был обнаружен водитель, страдающий от гипотермии. Бригада "скорой" оказала ему первую помощь и доставила в больницу "Асута".

Поступают сообщения о затоплении квартир, находящихся на первых этажах многоэтажных домов.

Мэрия Ашдода перекрывает затопленные улицы и откачивает с них воду.

В Хадере зарегистрировано 15 случаев, когда гражданам требовалась помощь спасателей. В одном из случаев, в луже заглох минибус. Его пассажиров эвакуировали с помощью надувных лодок.

На перекрестке Ягур, на севере Израиля, из-за проливного дождя вышли из строя светофоры.


На 653-й трассе, возле Зихрон Якова, на проезжую часть рухнули несколько деревьев. С проезжей части их убрали работники муниципальных служб.

В Пардес-Хане спасатели эвакуировали автомобиль, застрявший в грязи.

В Хайфе в районе пляжа Бат-Галим ветром отнесло в открытое море восьмерых серфингистов. Они были доставлены на берег сотрудниками морской полиции.

Из-за дождя вышли из строя светофоры на бульваре Моше Даяна в Ришон ле-Ционе.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:52 Бени Ганц попросил МВБ и полицию разрешить акции протеста возле его дома
18:33 Гостиничные сети требуют провести через Кнессет закон о "зеленых островах туризма"
17:58 Кабинет по коронавирусу вернулся к обсуждению возможности открытия магазинов
17:28 Первые "зимние" ливни и шторм в Израиле: наводнения в городах
17:21 ЦАХАЛ: террорист на КПП около "Шхема" был уничтожен бойцами бригады "Голани"
17:06 Репатрианты из Беларуси обратились к Нетаниягу с призывом поддержать противников режима Лукашенко
15:59 Спасатели завершили поисковые работы в здании в Ашдоде, затопленное водой, люди не обнаружены
15:25 Суд отклонил иск Игаля Амира, просившего предоставить ему отпуск из тюрьмы по случаю бар-мицвы сына
14:23 Дарконы для "русских" – очередной удар. Комментарий адвоката Эли Гервица
13:54 Попытка теракта на КПП к югу от Шхема: убитый террорист оказался капитаном спецслужб ПА
...