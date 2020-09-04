Бунт на "корабле" Лапида и борьба за правые голоса. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

В апреле 2016 года депутат Кнессета Офер Шелах ("Еш Атид") дал интервью изданию Lady Globes. Помимо прочего Шелаха тогда спросили о том, как сочетаются центристские с легким уклоном вправо заявления главы партии Яира Лапида с его, Шелаха, твердыми левыми убеждениями. Глава фракции "Еш Атид" дал стандартный ответ: "программа написана мной", "в программе идет речь о том, что я говорил много лет", "критика в мой адрес звучит со стороны правых, которые хотят поссорить меня и Лапида". Между этими очевидными и знакомыми штампами промелькнуло неожиданное. "Лапид говорит то, что говорю я, а не наоборот", – заявил Шелах четыре с половиной года назад.

Отношения в тандеме лидеров "Еш Атид", как и все за кулисами этой партии, всегда было тайной за семью печатями. Шелах был неизменно лоялен, никогда не позволял себе критики в адрес главы партии и политико-идеологической линии, проводимой партией. Лишь время от времени доходили слухи о растущем раздражении Шелаха и о том, что он обдумывает уход из политики. В интервью, которое Офер Шелах дал NEWSru.co.il в июле этого года, он категорически отверг слухи о его намерении сменить сферу деятельности. "Не понимаю, кто может говорить обо мне подобную чушь", – сказал он после завершения интервью.

2 сентября тайное стало явным. Шелах потребовал проведения в "Еш Атид" праймериз на пост лидера и заявил, что намерен баллотироваться. Поскольку выборы лидера "Еш Атид" так же легко себе представить как женщину в списке "Яадут а-Тора" или сиониста в Объединенном арабском списке, в политической системе заподозрили, что речь идет о спектакле. В адрес "Еш Атид" звучит немало критики по поводу того, что партия декларирует приверженность демократическим принципам и в то же самое время воздерживается от реализации на практике одного из основных приниципов: избрания лидера. Проведение праймериз нейтрализует этот аспект критики, несмотря на заранее известный результат, ведь ни у кого нет сомнений в победе Лапида над любым оппонентом из среды "Еш Атид".

И тем не менее, похоже, что речь не идет о спектакле. Офер Шелах утомился пребыванием в партии, далекой от его взглядов, да еще на вторых ролях. Несмотря на дружбу с Яиром Лапидом, Шелах занимал лишь восьмое место в списке "Кахоль Лаван", пропуская вперед Меира Коэна на самое высокое, помимо Лапида, место представителей "Еш Атид". Кандидатура на праймериз, одновременно с разговорами о возможном уходе из "Еш Атид" могут дать Шелаху "апгрейд".

В настоящий момент в политических кругах исходят из того, что праймериз в "Еш Атид" не будет. "Мы обдумаем и взвесим". Так прокомментировал Лапид требование Шелаха. В партии отмечают, что возможны изменения в порядке избрания депутатов. Выборов главы партии в обозримом будущем не будет.

Несмотря на обсуждение возможного ухода Шелаха из "Еш Атид", не стоит торопиться с далекоидущими прогнозами. Шелах достаточно рациональный политик и понимает, что создание новой политической структуры, очевидно лево-идеологического толка, равно как и борьба за пост главы МЕРЕЦ, политического веса ему не прибавят. Шансы на раскол "Еш Атид" в обозримом будущем невысоки.

На фоне драмы, разразившейся в партии Лапида, почти незаметно прошло еще одно перемещение на политической карте: бывшая депутат Кнессета Шули Муалем-Рафаэль объявила о выходе из "Ямины" и присоединении к "Ликуду". Это событие, на первый взгляд, не имеет влияния на политическую ситуацию, но проливает свет на войны, ведущиеся за кулисами.

Шули Муалем-Рафаэль никогда не была фаворитом лидера "Ямины" Нафтали Беннета. На выборах 2013 года она была на 12 месте, позднее – на восьмом. Когда Беннет решил выйти из "Байт Иегуди" и создать "Новых правых", Муалем-Рафаэль не была в его планах. Лишь после того, как раввин Эли Бен-Дахан отклонил настойчивое предложение Беннета присоединиться, Муалем-Рафаэль получила предложение и без особых колебаний приняла его. Расчет себя не оправдал, и бывшая депутат осталась за пределами парламента.

Переход Муалем-Рафаэль в "Ликуд" произошел на фоне постоянных попыток премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить усиление "Ямины" и побороться за голоса избирателей национально-религиозного сегмента. Муалем-Рафаэль далеко не самая популярная фигура в среде религиозных сионистов и поэтому ее потерю можно, используя выражение Дана Халуца, назвать легким толчком в крыло самолета.

Однако борьба между Нетаниягу и Беннетом на минувшей неделе не ограничилась переходом "игрока" из одной команды в другую. Лидер "Ямины" отказался от осторожности, характеризовавшей его высказывания в отношении Нетаниягу до сих пор. "Нетаниягу не управляет государством. Кризис, вызванный коронавирусом не управляется, экономический кризис не управляется, кризис здравоохранения не управляется. Так серьезные проблемы решать нельзя", – заявил Беннет.

Не имея сильной оппозиции слева, Нетаниягу вскоре может обнаружить себя перед лицом правой, не менее грозной оси. По мнению многих, именно поэтому он решил не идти на выборы именно сейчас.

В ближайшее воскресенье в пятый раз подряд не состоится заседание правительства, что более всего свидетельствует о напряженности, царящей между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бени Ганцем. "Нападки Нетаниягу на меня – это пощечина нации", – заявил на этой неделе Ганц. В ответ Нетаниягу отменил заседание правительства, а его приближенные сообщили журналистам, что Нетаниягу все еще "сердится" на Ганца. Оставляя в стороне некоторую неуместность подобных формулировок на фоне эпидемии, с которой не удается справиться, очевидно, что Нетаниягу заинтересован в том или ином уровне напряженности в коалиции, что даст ему возможность найти повод для ее развала в тот момент, когда он сочтет это необходимым. Вечером 3 сентября сложилось впечатление, что эта необходимость несколько ослабла, когда юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что Нетаниягу сможет оставаться на своем посту во время суда и не должен временно слагать свои полномочия. Стратегическая угроза жильцам резиденции на улице Бальфур миновала, а значит вероятность выборов понизилась. Надолго ли? Ответа на этот вопрос нет ни у кого.





