Бурное заседание Кнессета: политики готовятся к досрочным выборам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на пленарном заседании Кнессета, созванном по требованию 60 депутатов. Большую часть своего выступления глава правительства посвятил полемике с оппозицией. "У вас, у левых, все - политика. Коронавирус - политика, экономика - политика, даже митинги - политика. Они организованы левыми движениями, которые финансируются левыми фондами и получают беспрецедентную поддержку со стороны левых СМИ", - сказал Нетаниягу. По его словам, участники митингов представляют четверть мандата, а изображены они как широкомасштабное явление. "Это фэйк-ньюз в прямом эфире", - заявил глава правительства. Он обвинил оппозицию в том, что она не готова поддержать правительство в борьбе с эпидемией. "Во многих странах оппозиция принимает участие в борьбе с коронавирусом вместе с правительством. В Израиле все наоборот. В то время как мы воюем с болезнью, левые воюют с правительством", - сказал премьер-министр.

Он также обвинил левую оппозицию в том, что она никогда не признавала легитимности избрания премьер-министра, представляющего правый лагерь. "Не говорите от имени народа, вы не представляете его", - сказал Нетаниягу.

В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид заявил, обращаясь к Биньямину Нетаниягу : "Мы заплатили за кресло, на котором ты сейчас сидишь. Оно принадлежит не тебе, а исключительно гражданам Израиля. Ты здесь не хозяин. Ты - наемный работник. И я - наемный работник. Все мы - наемные работники граждан Израиля. Ты знаешь, почему протестующие приходят на Бальфур: потому что они там хозяева. Это не твой дом, это их дом, и они пришли сказать тебе, что твой контракт закончился".

Лапид добавил: "Они уволят тебя не потому, что они левые. Они уволят тебя не потому, что они анархисты или "распространители болезней", или какими там еще отвратительными эпитетами вы их называете? Они уволят тебя по намного более простой причине, гораздо более прозаичной – ты просто плохо работал. Раньше справлялся, а теперь уже нет. Они уволят тебя из-за экономики и потому что не могут вынести того, что ты делаешь с политической системой. Уволят, потому что 30-летние не хотят возвращаться к своим родителям. В какой-то момент маркетинг прекращает работать. Даже чемпион мира по маркетингу, а ты как раз он и есть, не может убедить больных людей в том, что они здоровы. Не может убедить безработных в том, что у них есть работа. Не может заставить людей, у которых нет денег, думать, что они у них есть. Их нет! Потому что ты провалился. Провалился в борьбе с эпидемией. Провалился в борьбе с экономическим кризисом. Провалился в борьбе с безработицей".

Ранее, выступая на том же заседании, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что в последние недели в Израиле установилась атмосфера запугивания и затыкания ртов. "Любая критика в адрес правительства представлена как подстрекательство, способное привести к насилию. Либерман процитировал выступление Нетаниягу от 1995 года, когда нынешний глава правительства был лидером оппозиции и возглавлял борьбу против правительства Рабина. "Атмосфера затыкания рта политическим противникам является страшной опасностью для любого свободного общества", - процитировал Либерман слова Нетаниягу. Глава НДИ добавил: "В последние недели я ловлю себя на том, что перестал понимать. что происходит в нашей стране. Люди боятся разговаривать друг с другом, боятся говорить по телефону. Что здесь, коммунизм? Нельзя говорить? Нельзя митинговать?Нельзя поднимать плакаты?

Глава "Ямина" Нафтали Беннет выступил с не менее резкой критикой в адрес правительства. "Вы 80 дней в правительстве, что вы сделали? Ничего. Вы должны работать день и ночь. Когда я был в министерстве обороны, то работал и в шаббат. Я нарушал шаббат, потому что речь шла о спасении жизни людей. Сегодня также идет речь о спасении жизни людей, поймите это, возьмите себя в руки и работайте", - сказал Беннет.

По мнению наблюдателей, более всего это заседание напоминало начало предвыборной кампании. Отмечается также, что глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази не приняли участие в традиционном голосовании по итогам выступления премьер-министра.