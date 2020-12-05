Эксперты представят коронавирусному кабинету итоги проекта по открытию торговых центров
Межминистерская группа экспертов, в которую входят представители Совета национальной безопасности, минфина и министерства экономики, а также заместитель генерального директора минздрава профессор Итамар Гротто, представит коронавирусному кабинету в воскресенье, 6 декабря, итоги пилотного проекта по открытию торговых центров.
Согласно этим итогам, проект, заканчивающийся завтра вечером, можно считать успешным; поэтому эксперты намерены рекомендовать расширить и продлить эксперимент.
В минздраве пока не решили, возражать против этой рекомендации или принять ее. Согласно представленным данным, заполняемость торговых центров составляла 29% от максимальной. Несколько магазинов привлекли больше покупателей, чем разрешено карантинными предписаниями, нескольким были выписаны штрафы за нарушение ограничений.
В конце минувшей недели СМИ сообщали, что минздрав будет рекомендовать правительству не продлевать эксперимент с открытием торговых центров. Специалисты минздрава заявляли, что на фоне увеличения количества новых случаев заражения предпочтительнее оставить открытыми учебные заведения, но закрыть торговые центры.
Напомним, владельцы торговых центров и магазинов еще до начала проекта считали более разумным открытие сразу всех "каньонов", чтобы рассредоточить посетителей по магазинам, избежав больших очередей.
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