Режим карантина будет ужесточен в ночь на 8 января

Завершилось заседание правительства, на котором обсуждались меры по сдерживанию эпидемии коронавируса и ужесточение режима карантина.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что министры проголосовали за введение общенационального локдауна уже на этой неделе. Ужесточение режима карантина, который в новом формате продлится не менее двух недель, произойдет в ночь на 8 января.

Во время общенационального локдауна не будут работать учебные заведения. Исключение составляют детские сады и школы системы специального образования.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что делает невозможным работу синагог. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. (В настоящий момент в помещении могут собираться 10 человек, на улице – 20).

Будут закрыты все офисы и предприятия за исключением имеющих жизненно важное значение. При этом предполагается, что список таких предприятий будет сокращен.

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели тренировки будут отменены.

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Покидать квартиру разрешается только для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также для посещения врача.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях.

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Отметим, что на заседании правительства обсуждалась возможность ограничения полетов за границу: звучало предложение запретить полеты с туристическими целями. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты заранее. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.

Все въезжающие в Израиль из "красных" стран будут проходить карантин в гостиницах для того, чтобы предотвратить распространение британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Израиле.