Министры обсуждают жесткий карантин, Ганц обещал поддержать минздрав

Днем во вторник, 5 января, началось заседание правительства, посвященное предложениям министерства здравоохранения по снижению роста заболеваемости в стране.

Сменный глава правительства и министр обороны Бени Ганц, ранее сопротивлявшийся введению жестких карантинных мер, перед самым началом заседания объявил, что поддержит полное закрытие системы образования на десять дней. Ганц подчеркнул, что система образования должна быть закрыта во всех секторах, и отметил, что при этом не допустит запрет на проведение демонстраций.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что, по мнению специалистов, третья волна коронавируса, которую мы наблюдаем в настоящий момент, является самой опасной. Как заявил Нетаниягу, если не будут приняты срочные меры, Израиль ждет множество новых смертей от коронавируса. Премьер призвал министров и граждан принять верное решение и согласиться на жесткий локдаун, чтобы снизить заболеваемость в стране.

Помимо закрытия учебных заведений, минздрав предлагает ограничить количество людей, которые могут находиться в одном помещении, до пяти человек, и на открытом пространстве - до 10, на 50% сократить частоту движения общественного транспорта и разрешить выход на работу только работникам жизнеобеспечивающих отраслей.

Правительство также рассмотрит предложение о закрытии торговых сетей в 19:00.

Согласно предложению минздрава, локдаун должен быть введен уже в ближайшую пятницу, 8 января.

Напомним, минздрав уже несколько недель заявляет, что введенные в настоящий момент карантинные меры не соответствуют ситуации в стране и не влияют на рост заболеваемости.

Утром 5 января после совещания в министерстве здравоохранения глава минздрава Юлий Эдельштейн и глава департамента общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльрои Прайс заявили, что ситуация с эпидемией коронавируса в стране в настоящий момент выглядит хуже, чем ранее составленные прогнозы министерства здравоохранения.

Индекс инфицирования составляет 1,27 и продолжает расти. Также продолжает резко расти число больных в тяжелом состоянии. За последние сутки в Израиле было выявлено более 8500 новых зараженных.

Около 65% населения страны проживают в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах.