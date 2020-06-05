Коалиция, Нетаниягу и распространение суверенитета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

17 месяцев затяжного политического кризиса закрепили в сознании израильтян представление о политической системе страны, как о гиперактивном, плохо поддающемся прогнозированию подростке, способном в каждый конкретный момент выдать что-то экстравагантное и не всегда приятное. И словно для того, чтобы не обмануть ожидания избирателей, политики, едва придя в себя после трех предвыборных кампаний, стали так активно нападать друг на друга, что сложилось впечатление будто предвыборная кампания только начинается.

Давид Амсалем ("Ликуд") против Изхара Шая ("Кахоль Лаван") по поводу юридического советника правительства, Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван") против Шломо Караи ("Ликуд") вновь по поводу Авихая Мандельблита, Мири Регев против Бени Ганца (без повода). Это лишь частичный список столкновений, имевших место в коалиции на этой неделе. Оппозиция не отстает, но ей положено. А в коалиции неспокойно, во всяком случае на поверхности. "Если все это не прекратится, то может возникнуть динамика, которую невозможно будет остановить", – сказал то ли с опаской, то ли с надеждой глава правительственной коалиции Мики Зоар. В период коалиционных переговоров он был резко против союза с "Кахоль Лаван", однако понимая, что иного пути сформировать коалицию нет, открыто против создания правительства национального единства не высказывался. Сегодня, когда он должен утихомиривать страсти внутри коалиции и обеспечивать функционирование огромной системы коалиции двух партий, Зоар не скрывает своего раздражения. "В "Кахоль Лаван" кажется забыли сменить дискету. Мы уже не на выборах, уже создана коалиция, хватит", – заявляют в его окружении.

Несмотря на шероховатости и взаимные обвинения, в политической системе убеждены, что до конца 2020 года распад коалиции не угрожает. Сразу после праздника Рош а-Шана должен быть утвержден государственный бюджет. Процесс утверждения бюджета обещает быть непростым. С одной стороны, ожидается сокращение бюджетов в рамках борьбы с бюджетным дефицитом. С другой стороны, министры – особенно новые – поведут борьбу за бюджеты, без которых очень трудно что-то сделать, например в таком ведомстве, как министерство развития и продвижения общинности. Схватка обещает быть ожесточенной.

После утверждения бюджета, полагают в Кнессете, Нетаниягу займется оценкой ситуации. В политических кругах убеждены, что он ни на секунду не расстался с мечтой о "коалиции 61" без НДИ и "Кахоль Лаван", что позволило бы ему принять законы, гарантирующие ему юридическую безопасность и после начала суда. Вероятность принятия таких законов более чем сомнительна, но в оппозиции продолжают утверждать, что именно это является стратегической целью премьер-министра. "Если к концу декабря Нетаниягу увидит, что у него по-прежнему есть большинство, позволяющее сформировать коалицию, он вполне может спровоцировать взрыв", – сказал мне на этой неделе опытный политик в Кнессете.

Версия президентства (летом 2021 года Нетаниягу покидает пост премьер-министра, становится президентом и на семь лет укрывается от "судебной расправы") кажется маловероятной и сторонникам премьера, и его противникам. "Нетаниягу любит играть наверняка и действует всегда очень обдуманно и осторожно. Никто не гарантирует ему успех на выборах президента, поэтому вряд ли он будет выдвигать кандидатуру". Этими словами два человека – один из окружения премьера, второй из оппозиции – порознь, независимо друг от друга объяснили на этой неделе, почему Нетаниягу не пойдет в президенты.

Интервью, которое несколько недель назад дал посол США в Израиле Дэвид Фридман газете "Исраэль а-Йом", прорвало плотину молчания вокруг "сделки века". Стало ясно, что далеко не все так розово, как хотелось думать изначально. Трамп готов (вроде бы, и то с оговорками) предоставить Израилю возможность распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самарии. Остальная территория должна быть передана Палестинской автономии для создания там независимого государства. Палестинского государства.

На левом фланге дилеммы нет. Для тех, кто там, любая аннексия территорий Иудеи и Самарии есть зло, односторонняя она или согласованная. Скорее всего Тамар Зандберг обвинила бы палестинцев в предательстве их собственных интересов, если бы они вздумали согласиться на нечто подобное. Евреи слева всегда лучше знают, что хорошо для палестинцев.

А на правом фланге наблюдается острый когнитивно-политический диссонанс. Распространение суверенитета – это несбыточная мечта идеологических правых на протяжении более чем полувека, В день публикации этого текста исполняются 53 года со дня начала Шестидневной войны, в ходе которой Израиль получил контроль над Иудеей и Самарией. Вскоре после войны возникло движение за единую Эрец Исраэль. С тех пор вопрос распространения суверенитета стал едва ли не главным на повестке дня национального лагеря. Но не менее важным принципом стал принцип отрицания самой идеи создания Палестинского государства. И эти принципы пришли в столкновение. Есть и практическая сторона. План Трампа дает палестинским арабам четыре года, чтобы одуматься и взять на вооружение тактику Бен Гуриона 1948 года: брать то, что возможно, и торговаться об остальном. Четыре года есть у палестинцев для того, чтобы принять решение. В этот период любое развитие или расширение поселков де-факто будет заморожено. Те, кто знакомы с реальностью в Иудее и Самарии, знают, что возможность развиваться и планировать ценнее, чем непосредственное строительство в настоящий момент. "Речь идет о геттоизации евреев в поселениях и о смертельном ударе по поселенчеству", – завил в эфире "КАН РЭКА" Матан Каана, депутат Кнессета от блока "Ямина".

Встреча премьер-министра с лидерами поселенцев их опасений не успокоила. Они забили тревогу. Атака справа на Нетаниягу началась. Никто не знает, чем руководствовался премьер-министр, решив оставить блок "Ямина" в оппозиции также как никто не знает, мог ли он привлечь его в коалицию. Но сейчас энергичная, голодная фракция, оставшаяся правофланговой, получила позицию для атаки на премьер-министра. По всей видимости, они эту возможность не упустят. "Даже в условиях нынешней раздробленной и разрозненной оппозиции у нас есть возможность попортить кровь правительству", – сказал Матан Каана.





