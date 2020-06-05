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NEWSru.co.il :: В Израиле5 июня 2020 г., 06:03

Ynet: Бар и Ципи Рафаэли договорились с прокуратурой, дочь заплатит штраф – мать пойдет в тюрьму

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Ципи и Бар Рафаэли в 2001 году

В ночь на пятницу, 5 июня, сайт Ynet сообщил, что израильская супермодель Бар Рафаэли и ее мать Ципи Рафаэли подписали соглашение с прокуратурой, которое вскоре будет передано в мировой суд Тель-Авива. Согласно достигнутому соглашению, Ципи Рафаэли отправится в тюрьму на 16 месяцев. При этом Бар Рафаэли рассчитывает получить девять месяцев общественных работ. Кроме того, будет выплачен штраф в размере нескольких миллионов шекелей.

Семья Рафаэли длительное время вела переговоры с прокуратурой, которые были заморожены на фоне общего карантина из-за эпидемии коронавирусной болезни.


Размер штрафа пока неясен. Прокуратура требовала выплаты штрафа в размере 5 миллионов шекелей в рамках уголовного процесса. Помимо этого, в рамках гражданского процесса Бар Рафаэли должна выплатить налоговому управлению 8 миллионов шекелей.

Напомним, что в рамках уголовного процесса Рафаэли обвиняется в уклонении от уплаты налогов в течение четырех лет с 2009 по 2012 годы с доходов в размере 23 миллиона шекелей.

О том, что вместо Бар Рафаэли в тюрьму отправится Ципи Рафаэли в январе этого года писала газета "Глобс". Тогда говорилось о возможном сроке: 1,5-2 года.

Бар Рафаэли. Фотогалерея

Бар родилась 4 июня 1985 года в Од а-Шароне. Ее мать Ципи в прошлом тоже была успешной моделью, отец Рафи владеет собственной лошадиной фермой. Предки Бар были выходцами из Италии, Литвы и Польши. Впервые в качестве модели Бар выступила, когда ей было всего 8 месяцев. С тех пор она не прерывала карьеру в модельном бизнесе, пыталась выступать в качестве актрисы и создавать собственную фирму. Особое внимание СМИ уделяют личной жизни Бар Рафаэли. Около пяти лет длился ее роман со знаменитым голливудским актером Леонардо ДиКаприо, который так и не закончился свадьбой. В сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру. 11 августа 2016-го у них родилась дочь Лив, а 20 октября 2017-го у них родилась вторая дочь, которой дали имя Эль Эзра. 14 января 2020 года Бар Рафаэли родила третьего ребенка.

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