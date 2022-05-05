adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:26 После теракта в Эльаде ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских районов в Иудее и Самарии 22:56 По словам свидетеля, полицейский находился рядом с террористом, но не выстрелил. Полиция это опровергла 21:54 Теракт в Эльаде: один из пострадавших получил ранение в схватке с террористом 20:49 Теракт в Эльаде: три человека убиты и еще четверо ранены 20:35 Вакф объявил о прекращении контактов с полицией Израиля 19:00 В Иерусалиме проходит церемония награждения лауреатов Премии Израиля 18:36 Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники 18:06 Самолет "Эль-Аля" не принял участие в воздушном параде из-за трудового конфликта в компании adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5