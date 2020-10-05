Коалиционный кризис: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обвиняют друг друга в распространении хаоса

Кризис в коалиции, возникший на фоне решения министра юстиции Ави Нисанкорена начать процесс назначения государственного прокурора вопреки соглашениям с "Ликудом", обостряется, и в настоящий момент нет никаких контактов между двумя партиями.

"В "Кахоль Лаван" крушат правительство национального единства, которое было создано на фоне чрезвычайного положения в стране, только для того, чтобы собрать немного голосов партий левого лагеря на фоне обвала партии Ганца в опросах", – заявляют в "Ликуде". По словам представителей правящей партии, ""Кахоль Лаван" сеет хаос в период чрезвычайного положения в стране".

В партии Бени Ганца поспешили отреагировать. "Хаос сеют те, кто не готовы утвердить бюджет на 2021 год, причем не делают это по совершенно неконструктивным мотивам. До тех пор, пока все это так, очевидно, что "Ликуд" заинтересован лишь в одном: в политическом выживании премьер-министра. Все остальное, в том числе благо государства, их не интересует".

Одновременно в "Кахоль Лаван" усиливается давление на Бени Ганца с требованием покинуть коалицию. Глава комиссии Кнессета по внутренним делам Мики Хаймович заявила, что во фракции организуется группа, выступающая за то, что она назвала "ответственное прекращение союза с "Ликудом". "Можно сохранить ключевые позиции, но бороться за отстранение Нетаниягу от власти", – сказала Хаймович. В политических кругах не исключают, что в ближайшее время дополнительные министры от "Кахоль Лаван" подадут в отставку, последовав примеру министра туризма Асафа Замира.

Лидеры "Кахоль Лаван" – Бени Ганц и Габи Ашкенази – в настоящий момент не обсуждают возможность выхода из коалиции. В соответствии с коалиционными соглашениями, в случае выхода "Кахоль Лаван" из коалиции, премьер-министром на все время предвыборной кампании остается Биньямин Нетаниягу. Если Нетаниягу примет решение о завершении союза с "Кахоль Лаван", то премьер-министром до формирования новой коалиции будет Бени Ганц.

В политических кругах полагают, что коалиция не распадется в ближайшее время. Критическими моментами будет обсуждение бюджета на 2020 год, который должен быть принят не позднее декабря, и бюджета на 2021 год, который должен быть утвержден до марта будущего года.