Из-за демонстраций и ультраортодоксов. Депутат Андрей Кожинов о всеобщем карантине

Депутат Кнессета Андрей Кожинов ("Еш Атид" – ТЭЛЕМ") в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подверг резкой критике процесс принятия решений о жестком карантине.

"На заседаниях комиссии по коронавирусу, комиссии по образованию, законодательной комиссии, складывалось впечатление, что у минздрава есть только один взгляд, только один подход. Они показывали графики, представляли данные, причем эти данные каждый мог интерпретировать по своему, и делали выводы, исходя только из одного подхода. Если бы это зависело от минздрава, то нас закрыли бы на полгода на жесткий карантин, с правом выхода из дома на сто метров", – сказал депутат Кожинов.

По мнению нашего собеседника, представители минздрава должны были представить более одного сценария развития событий. "Когда профессор Гамзу представил программу "Рамзор", в ней была внутренняя логика. Эта программа не убивала полностью экономику, эта программа принимала в расчет многие аспекты кроме непосредственно здравоохранения. Если говорить только о здравоохранении, то действительно нужно запереть всех по домам. Кто выживет – тот выживет, кто заразится – тот заразится. Более того, это все равно не гарантирует, что после выхода из карантина у нас будет такой низкий уровень заболеваемости, как рекомендует ВОЗ. И когда на заседании комиссии депутаты приносят разные исследования, в том числе исследования ВОЗ, касающиеся системы просвещения, в ответ звучит: "Ну да, вам легко цитировать разные источники". Это намек на то, что на нас никакой ответственности нет. И вот этот довод реально сводит с ума. Представляют данные, согласно которым дети заражают меньше и болеют меньше. И тут же говорят, что "в нынешней ситуации мы не можем себе позволить хоть какой-то риск, поэтому ничего открывать нельзя". У меня такое ощущение, что очень многие решения принимаются с оглядкой на будущую следственную комиссию. Мол, мы были осторожны, ничего не хотели открывать, а вот безответственные "они" сначала открыли бассейны и тренажерные залы, потом еще что-то. Скажите, кто-то имеет статистику, сколько зараженных было в бассейнах и спортивных залах? Нет. То же самое верно и по поводу других мест. Это полная неспособность и невозможность управлять риском", – сказал Кожинов.

По его мнению, позиция минздрава продиктована не только перестраховкой. "Руководящие фигуры министерства стали глубоко политизированы. Когда глава службы общественного здоровья доктор Эльрои на полном серьезе говорит, что аэропорт Бен Гурион закрыт по соображениям стремления к равенству, то возникают вопросы: у вас есть медицинские показатели или нет? Вы создали лабораторию в аэропорту, как собирались или нет, быстрые проверки, которые есть в наличии, достаточно эффективны или нет. Решения принимаются, исходя их одного – как бы не допустить чего-либо. Этому подчинено все. Единственный представитель медслужб, который рассматривал проблему в более широком аспекте, был глава профсоюза врачей общественного здоровья Хагай Левин. Он рассматривал проблему более широко, предлагая принимать в расчет в том числе и такие факторы, как депрессии, как самоубийства и тому подобное, а не только коронавирус", – рассказал наш собеседник.

По его словам, на заседаниях комиссий Кнессета экономический аспект был представлен профсоюзами мелких частных бизнесов, а не министерством финансов. "Все знают, что министр финансов Исраэль Кац был против всеобщего карантина, объясняя это тем, что будет нанесен удар по экономике. Ну и что? Его кто-то послушал? Министерство финансов представляет свою позицию на заседании кабинета по коронавирусу и на заседании правительства. Из того, что знаю я, очевидно, насколько и там процесс принятия решений был кривым, неправильным и основывался на страхе перед ответственностью. А на комиссиях Кнессета представители минфина отвечали на технические вопросы: компенсация такая или сякая. Неоплачиваемый отпуск такой или сякой. Но это частности. А главное стало ясно на заседании комиссии Кнессета по законодательству, когда Айелет Шакед, да даже ликудники стали говорить простую вещь: если в закрытом помещении могут находиться до десяти человек, а на открытом до 20, можно открыть предприятия мелкого бизнеса. И все это поддержали, понимая, что закрытие мелкого бизнеса просто душит экономику. В ответ на это юридический советник сказал, что это отменяет режим чрезвычайного положения. Что это означает? Что демонстрации возвращаются без ограничений. И тут же поднялся вопрос: "Так что, из-за демонстраций сейчас душат всю экономику?" Знаете, что он ответил? "Такой закон вы приняли". И все ликудники замолчали".

"Это политический карантин. Он не основан на экономических мотивах. Он даже не основан на мотивах медицинских. Хорошо известно, что рост заболеваемости в центральных светских городах минорный, а в арабском секторе в некоторых местах даже пошел на спад. При этом 42% мужчин из ультраортодоксальных общин, прошедшие проверки, оказались зараженными. То есть, фактически каждый второй молодой хареди заражен, а среди пожилых – 28%, и это число все время растет. Сейчас нам говорят, что выход из карантина будет дифференцирован. Так может стоило заходить дифференцированно? Но все помнят, как Дери угрожал подать в отставку. На ультраортодоксах тоже лежит большая ответственность. Не нужно идти с ними лоб в лоб. Им нужно помочь, и армия и служба тыла в состоянии это сделать, как сделали в первый карантин. Харедим всегда жили в своей автономии, сейчас эта автономия разваливается, а это ломка. Это не снимает с них ответственности, но ситуацию надо понимать. Но главным образом карантин был объявлен, такой карантин был объявлен из-за демонстраций. Из-за харедим, с которыми не хотели ссориться, и из-за демонстраций. Уже все говорят о той обсессии по вопросу о демонстрациях, которая имела место на заседаниях правительства. Этому было посвящено все. И если мы говорим о демонстрациях, то посмотрите, где вчера прошли, пусть маленькие, но демонстрации: в Ар Гило и в Эфрате. Это говорит очень о многом", – считает Кожинов.