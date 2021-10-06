Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
404
Извините, запрашиваемая страница не найдена.
 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

22:42 Ицхак Герцог сообщил, что Израиль и Украина вернутся к обсуждению выплаты пенсий израильским старикам
21:33 Фильм "Да наступит утро" стал лауреатом премии "Офир" и номинирован на "Оскар"
20:41 Вандалы оставили антисемитские граффити на территории мемориального комплекса "Освенцим"
20:24 "Анадолу": на переговорах в Египте ХАМАС согласился закрепить режим прекращения огня с Израилем
19:13 Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
18:23 Умер режиссер Николай Рашеев, снявший фильм "Бумбараш"
Загрузка...