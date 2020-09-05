Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу; пострадали двое полицейских

В субботу, 5 сентября, вечером, тысячи демонстрантов собрались для участия в акциях протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Самые многолюдные акции зафиксированы в Иерусалиме и Кейсарии.

Полиция утверждает, что демонстранты не подчиняются ее указаниям, некоторые из участников акций стремятся оказать сопротивление полицейским.

В Иерусалиме травмы получили двое сотрудников полиции. Был задержан известный художник и писатель Зеэв Энгельмейер, пришедший на демонстрацию в костюме Шошке – придуманного им комического персонажа, выглядящего как "полностью обнаженная женщина без комплексов".

В Кейсарии на демонстрацию пришли более 500 активистов движения "Черные флаги". Они держат плакаты: "Лжец, диктатор", "Мы сыты коррупцией по горло" и т.д. Им противостоят десятки сторонников Нетаниягу.