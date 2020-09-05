МАДА: за сутки из-за аномальной жары медицинская помощь потребовалась 229 пациентам

За период с 07:00 пятницы, 4 сентября, до 18:00 субботы, 5 сентября, парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали медицинскую помощь 229 пациентам, получившим тепловой удар и страдавшим от обезвоживания.

Трое из них были в тяжелом состоянии (19-летний юноша, потерявший сознание в районе Нахаль Пура и позднее скончавшийся в больнице "Сорока", а также 50-летний мужчина из Кирьят-Шмоны, более двух часов пролежавший в бессознательном состоянии на улице и 58-летняя женщина, найденная в бессознательном состоянии в центре Эйлата).

Состояние одного пострадавшего, 12-летнего мальчика, почувствовавшего себя плохо на туристической базе Мицукей Даргот, оценивается как среднее.

86 человек потеряли сознание, 28 страдали от обезвоживания – среди них 57-летняя женщина, доставленная вертолетом в больницу "Пория" в состоянии средней тяжести.

111 человек жаловались на слабость, головокружение и спутанность сознания.

МАДА рекомендует израильтянам не покидать кондиционированных помещений, пить не менее двух-трех литров воды в день; особое внимание в период аномальной жары следует уделять пожилым людям, детям и младенцам.