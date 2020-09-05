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NEWSru.co.il :: В Израиле5 сентября 2020 г., 21:10

Опрос "Кешет": Беннет и "Ямина" усиливаются, Ганц популярнее Лапида

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Опрос "Кешет": Беннет и "Ямина" усиливаются, Ганц популярнее Лапида

Вечером в субботу, 5 сентября, телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 31 мандат, оставаясь крупнейшей партией парламента. Второе место занимает блок "Ямина", который продолжает усиливаться и набирает 19 мандатов. Блок "Еш Атид" - ТЭЛЕМ" набирает 15 мандатов, столько же сколько Объединенный арабский список. "Кахоль Лаван" набирает 11 мандатов. НДИ и ШАС набирают по 8 мандатов, "Яадут а-Тора" - 7, МЕРЕЦ - 6 мандатов.

Партии "Авода", "Дерех Эрец" и "Гешер" не проходят электоральный барьер.


Праворелигиозный блок набирает 65 мандатов, а левоцентристский, включая Объединенный арабский список, лишь 47. НДИ - восемь мандатов.

В том случае, если Офер Шелах возглавит блок "Еш Атид" - ТЭЛЕМ", главная оппозиционная партия набирает 13 мандатов. НДИ и МЕРЕЦ усиливаются на мандат каждая. Соотношение сил между блоками остается неизменным.

Респондентам предложили ответить, кто из кандидатов более подходит на должность премьер-министра. Между Биньямином Нетаниягу и Яиром Лапидом 45% предпочитают Нетаниягу, а 16% Яира Лапида. Между Нетаниягу и Ганцем 45% предпочитают Нетаниягу, а 18% Бени Ганца. Между Нетаниягу и Офером Шелахом 46% предпочитают Нетаниягу и 13% Офера Шелаха.

В то же время между Нетаниягу и главой "Ямина" Нафтали Беннетом конкуренция гораздо более напряженная. Лишь 37% предпочитают Нетаниягу, а 28% - Нафтали Беннета.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 августа 2020
Опрос "Мидгам": правый блок лидирует, Ганц популярней Лапида

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