Названо имя 82-летнего демонстранта, сбитого насмерть во время акции протеста: Дрор Софер, отец гендиректора Facebook Israel

В ночь на воскресенье, 6 декабря, было разрешено к публикации имя пожилого мужчины, сбитого насмерть автомобилем во время демонстрации противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кирьят-Оно.

Погиб житель поселка Савьон 82-летний Дрор Софер. У него остались три дочери, одна из которых – Ади Софер-Тани – является генеральным директором компании Facebook Israel.

После аварии Дрора Софера, получившего крайне тяжелые травмы, доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Водитель автомобиля был задержан для допроса. Полиция подчеркивает, что нет подозрений на умышленный наезд.

Вечером 5 декабря на многих перекрестках страны проходили демонстрации с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Демонстранты зачастую стоят вплотную к проезжей части, размахивая израильскими бело-голубыми, черными и розовыми флагами. Каждую группу демонстрантов сопровождают полицейские, которые следят за соблюдением порядка.

Дрор Софер регулярно участвовал в таких демонстрациях.