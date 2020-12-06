Иерусалим:
7 - 15°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2020 г., 05:49

Названо имя 82-летнего демонстранта, сбитого насмерть во время акции протеста: Дрор Софер, отец гендиректора Facebook Israel

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Названа имя 82-летнего демонстранта, сбитого насмерть во время акции протеста: Дрор Софер, отец гендиректора Facebook Israel

В ночь на воскресенье, 6 декабря, было разрешено к публикации имя пожилого мужчины, сбитого насмерть автомобилем во время демонстрации противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кирьят-Оно.

Погиб житель поселка Савьон 82-летний Дрор Софер. У него остались три дочери, одна из которых – Ади Софер-Тани – является генеральным директором компании Facebook Israel.

После аварии Дрора Софера, получившего крайне тяжелые травмы, доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.


Водитель автомобиля был задержан для допроса. Полиция подчеркивает, что нет подозрений на умышленный наезд.

Вечером 5 декабря на многих перекрестках страны проходили демонстрации с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Демонстранты зачастую стоят вплотную к проезжей части, размахивая израильскими бело-голубыми, черными и розовыми флагами. Каждую группу демонстрантов сопровождают полицейские, которые следят за соблюдением порядка.

Дрор Софер регулярно участвовал в таких демонстрациях.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 декабря 2020
Авария во время демонстрации противников Нетаниягу, погиб 82-летний манифестант

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:03 Прогноз погоды на 6 декабря: похолодание, дожди на севере и в центре
05:49 Названо имя 82-летнего демонстранта, сбитого насмерть во время акции протеста: Дрор Софер, отец гендиректора Facebook Israel
23:59 Начало грибного сезона в Израиле. Присылайте ваши фотографии
22:49 В школах Арада возобновляются занятия в средних и старших классах
22:27 В Иерусалиме митингуют противники Нетаниягу, задержаны 20 человек
21:35 Авария во время демонстрации противников Нетаниягу, погиб 82-летний манифестант
21:16 ЦАХАЛ сообщил о работе израильских спасателей в Гондурасе
20:38 Эксперты представят коронавирусному кабинету итоги проекта по открытию торговых центров
19:57 В Иерусалиме демонтировали "Героя Израиля", статую-символ акций протеста
19:06 В Кирьят-Оно машина сбила 82-летнего участника акции протеста против Нетаниягу
...