Локдаун и ультраортодоксальные школы: раввины воздерживаются от прямых заявлений

Глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Хаим Каневски не публикует однозначного постановления по поводу работы системы просвещения в дни всеобщего карантина.

В ходе встречи с мэром Иерусалима Моше Леоном раввин Каневски заявил, что, в связи с ростом заболеваемости, "допустимо закрытие учебных заведений при определенных условиях".

В ходе встречи, которая состоялась позднее и в которой принимал участие глава одного из учебных заведений в Иерусалиме, раввин Каневски заявил, что учебу можно продолжать, но необходимо соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию.

Портал Walla цитирует заявление высокопоставленного представителя "Яадут а-Тора", сказавшего, что, если будут активные попытки обеспечить выполнение карантинных распоряжений, даже распоряжение раввина Каневски не изменит ситуацию. "В этом случае будет технически невозможно проводить занятия", – заявил источник.

В ультраортодоксальном секторе внимательно следят за высказываниями раввина Каневски, так как они имеют значение не только для его прямых последователей, но и для иных, более радикальных групп общины, таких как "Иерусалимское крыло".

Еще один лидер "литовских" ультраортодоксов раввин Эдельштейн также пока не высказался по поводу продолжения работы школ. Речь идет исключительно о школах для мальчиков, так как все школы для девочек в период локдауна закрыты.

В связи с обсуждением проблемы закрытия ультраортодоксальных школ в дни карантина партия "Ямина" подвергла критике политиков от ШАС и "Яадут а-Тора", а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Законы государства Израиль не являются рекомендацией. Нетаниягу своим поведением привел нас к ситуации, когда каждый делает то, что хочет. Ультраортодоксы ведут себя как им заблагорассудится и подвергают риску себя и все израильское общество. К сожалению, утрата контроля это результат эпохи Нетаниягу", – говорится в заявлении "Ямины".

В свою очередь, министр просвещения Йоав Галант заявил в интервью Ynet, что по его мнению, все сектора общества будут выполнять распоряжения минздрава. "Я убежден, что ультраортодоксальные школы будут соблюдать правила и карантинные распоряжения", – заявил Галант.