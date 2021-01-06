В порту Ашдода перехвачены полтонны кокаина из Латинской Америки

Следователи полиции и сотрудники таможни перехватили в порту Ашдода контейнер из Латинской Америки, в котором в Израиль под видом бумаги был доставлен груз в полтонны кокаина на сумму 250 миллионов шекелей.

В ходе расследования по подозрению в причастности к контрабанде кокаина был задержан житель Ашдода в возрасте около 50 лет. После допроса он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Это второй за два месяца перехват крупной партии кокаина в южной части Израиля. В ноябре 2020 года в промышленной зоне Беэр-Тувьи был перехвачен контейнер с 750 килограммами кокаина.