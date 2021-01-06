В порту Ашдода перехвачены полтонны кокаина из Латинской Америки
Следователи полиции и сотрудники таможни перехватили в порту Ашдода контейнер из Латинской Америки, в котором в Израиль под видом бумаги был доставлен груз в полтонны кокаина на сумму 250 миллионов шекелей.
В ходе расследования по подозрению в причастности к контрабанде кокаина был задержан житель Ашдода в возрасте около 50 лет. После допроса он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.
Это второй за два месяца перехват крупной партии кокаина в южной части Израиля. В ноябре 2020 года в промышленной зоне Беэр-Тувьи был перехвачен контейнер с 750 килограммами кокаина.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 17 декабря 2020
К Маршалловым островам прибило лодку-призрак с 6,5 центнерами кокаина
К Маршалловым островам прибило лодку-призрак с 6,5 центнерами кокаина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 ноября 2020
750 кг кокаина были обнаружены полицией в Кирьят-Малахи
750 кг кокаина были обнаружены полицией в Кирьят-Малахи
// NEWSru.co.il // В мире // 25 октября 2020
В Одессе задержаны четверо израильтян, подозреваемых в контрабанде кокаина
В Одессе задержаны четверо израильтян, подозреваемых в контрабанде кокаина
// NEWSru.co.il // В мире // 21 октября 2020
В Парагвае перехвачены 2,3 тонны кокаина, который собирались доставить в Израиль
В Парагвае перехвачены 2,3 тонны кокаина, который собирались доставить в Израиль