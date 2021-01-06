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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2021 г., 22:09

Из-за разногласий между министерствами локдаун может быть отложен

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Из-за разногласий между министерствами локдаун может быть отложен

Израильские СМИ сообщают, что из-за разногласий между различными ведомствами до сих пор не утверждены постановления, без которых невозможно введение карантина в новом формате. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По данным Ynet, наиболее серьезные споры ведутся между представителями минздрава, минфина и министерством юстиции.

Между утверждением карантинных положений и их вступлением в силу должно пройти 24 часа. Если до полуночи решение не будет принято, ужесточения не вступят в силу в ночь на 8 января.


Днем ранее правительство проголосовало за введение общенационального локдауна уже на этой неделе. Ужесточение режима карантина, который в новом формате продлится не менее двух недель, должно было произойти в ночь на 8 января.

Предполагается, что во время общенационального локдауна не будут работать учебные заведения. Исключение составляют детские сады и школы системы специального образования.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что делает невозможным работу синагог. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. (В настоящий момент в помещении могут собираться 10 человек, на улице – 20).

Будут закрыты все офисы и предприятия за исключением имеющих жизненно важное значение. При этом предполагается, что список таких предприятий будет сокращен.

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели тренировки будут отменены.

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Покидать квартиру разрешается только для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также для посещения врача.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях.


Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Отметим, что на заседании правительства обсуждалась возможность ограничения полетов за границу: звучало предложение запретить полеты с туристическими целями. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты заранее. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.

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Режим карантина будет ужесточен в ночь на 8 января

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