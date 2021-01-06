Иран и внутренний раскол: INSS представил "карту угроз" Израилю в 2021 году

Институт исследований вопросов национальной безопасности (INSS) представил президенту государства Реувену Ривлину свой ежегодный отчет по оценке угроз Израилю.

В отчете содержится оценка вероятности того или иного обострения в сфере безопасности в 2021. "У Ирана есть счеты с Израилем, и весьма вероятна серия агрессивных действий со стороны исламского режима и его союзников. Несмотря на то, что основные противники Израиля воздерживаются от прямой конфронтации, возможна серия инцидентов, которые приведут к эскалации, которой никто не хотел", - говорится в отчете.

В документе говорится также о том, что Израиль имеет статус региональной сверхдержавы, однако эпидемия коронавируса вскрыла недостатки: политическая нестабильность, нефункционирующее правительство, проблематичный процесс принятия решений, углубляющийся раскол между различными группами населения.

Отмечается, что впервые за десять лет раскол внутри израильского общества и процессы принятия решений правительством являются одной из основных угроз безопасности государства. "На фоне эпидемии коронавируса, Израиль переживает многосторонний кризис: медицинский, экономический, социальный, а также кризис властных структур", - говорится в отчете.

Авторы отчета приводят пять пунктов, характеризующих кризис общества на фоне эпидемии коронавируса: низкий уровень доверия между Нетаниягу и Ганцем, а также остальными министрами, изоляция многих релевантных фигур при принятии решений и возложении ответственности, политические мотивы при управлении кризисом, вызванным эпидемией, использование недемократических средств для борьбы с эпидемией, а также удар по статусу представителей правоохранительных структур.

Авторы отчета также рекомендуют вести переговоры с администрацией США по вопросу о возможном соглашении с Ираном, но воздерживаться от конфронтации с Байденом.