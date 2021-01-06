Канцелярия раввина Каневски: "Строго соблюдать карантинные ограничения"

Канцелярия раввина Хаима Каневски, главы "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме, опубликовала заявление по поводу работы учебных заведений в дни всеобщего карантина."Раввин распорядился строго соблюдать распоряжения медиков и установленные правила для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса", – говорится в заявлении канцелярии раввина Каневски.

Накануне в ходе встречи с мэром Иерусалима Моше Леоном раввин Каневски заявил, что, в связи с ростом заболеваемости, "допустимо закрытие учебных заведений при определенных условиях".

В ходе встречи, которая состоялась позднее и в которой принимал участие глава одного из учебных заведений в Иерусалиме, раввин Каневски заявил, что учебу можно продолжать, но необходимо соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию.

В ультраортодоксальном секторе внимательно следят за высказываниями раввина Каневски, так как они имеют значение не только для его прямых последователей, но и для иных, более радикальных групп общины, таких как "Иерусалимское крыло".

Еще один лидер "литовских" ультраортодоксов раввин Гершон Эдельштейн также пока не высказался по поводу продолжения работы школ. Речь идет исключительно о школах для мальчиков, так как все школы для девочек в период локдауна закрыты.

В связи с обсуждением проблемы закрытия ультраортодоксальных школ в дни карантина партия "Ямина" подвергла критике политиков от ШАС и "Яадут а-Тора", а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Законы государства Израиль не являются рекомендацией. Нетаниягу своим поведением привел нас к ситуации, когда каждый делает то, что хочет. Ультраортодоксы ведут себя как им заблагорассудится и подвергают риску себя и все израильское общество. К сожалению, утрата контроля это результат эпохи Нетаниягу", – говорится в заявлении "Ямины".

В свою очередь, министр просвещения Йоав Галант заявил в интервью Ynet, что, по его мнению, все сектора общества будут выполнять распоряжения минздрава. "Я убежден, что ультраортодоксальные школы будут соблюдать правила и карантинные распоряжения", – заявил Галант.