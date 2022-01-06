МИД Израиля сообщил об эвакуации из Казахстана спецрейсом 30 человек

Министерство иностранных дел сообщило, что в среду, 5 января, специальным рейсом, организованным посольством Израиля, были эвакуированы десятки израильтян из Казахстана и Кыргызстана.

Рейсом, осуществлявшемся компанией Israir из аэропорта Алма-Аты, в Израиль были доставлены 30 человек, в том числе десять новых репатриантов.

За организацию эвакуации отвечала заместитель посла Гила Френкель.

Посол Лиат Вексельман заявила, что ограничения, введенные правительством Казахстана в стране, затруднили операцию по вывозу израильских граждан из страны. Вексельман поблагодарила правительства Казахстана и Кыргызстана за помощь в организации операции.

Израильтянам, находящимся в Казахстане и заинтересованным в том, чтобы их данные были в посольстве, рекомендуется заполнить бланк на сайте МИДа.