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NEWSru.co.il :: В Израиле6 июня 2020 г., 13:41

Подозрение на убийство: у перекрестка Лод-центр найдены мертвыми трое мужчин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
У перекрестка Лод-центр застрелены трое мужчин; полиция приступила к расследованию

В субботу, 6 июня, в 12:59 в диспетчерскую службу МАДА поступило сообщение о трех мужчинах с огнестрельными ранениями, находящихся в автомобиле у перекрестка Лод-центр.

Прибыв на место, парамедики обнаружили мужчин (все трое – в возрасте около 40 лет) без признаков жизни и были вынуждены констатировать их смерть.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Предположительно, речь идет о тройном убийстве; при этом, преступник (или преступники) стрелял с близкого расстояния.


О задержании подозреваемых пока не сообщается.

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