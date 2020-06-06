Подозрение на убийство: у перекрестка Лод-центр найдены мертвыми трое мужчин

В субботу, 6 июня, в 12:59 в диспетчерскую службу МАДА поступило сообщение о трех мужчинах с огнестрельными ранениями, находящихся в автомобиле у перекрестка Лод-центр.

Прибыв на место, парамедики обнаружили мужчин (все трое – в возрасте около 40 лет) без признаков жизни и были вынуждены констатировать их смерть.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Предположительно, речь идет о тройном убийстве; при этом, преступник (или преступники) стрелял с близкого расстояния.

О задержании подозреваемых пока не сообщается.