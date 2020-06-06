Тройное убийство на перекрестке Лод-центр. Данные предварительного расследования

В субботу, 6 июня, около 13:00 у перекрестка Лод-центр были застрелены трое мужчин, находившихся в пикапе со строительными материалами. На место прибыли парамедики МАДА, констатировавшие смерть всех троих (двум убитым было по 28 лет, третьему – 40).

Полиция приступила к расследованию тройного убийства. Судя по всему, речь идет о преступлении на криминальной почве.

По предварительным данным следствия, обнародованным пресс-службой полиции, машина, в которой находились трое жителей арабского района Рамле, Джуариш, была обстреляна из другого транспортного средства. Возможно также, что стрелявший вышел из своей машины, чтобы максимально приблизиться к жертвам. Сразу после этого автомобиль, в котором находился убийца, скрылся с места происшествия.

Полиция не исключает, что целью покушения мог был лишь один из мужчин, ранее вовлеченных в некий конфликт.

Спустя несколько часов автомобиль Mazda, из которого, предположительно, велась стрельба, был подожжен и брошен на пляже "Пальмахим". На место прибыли пожарные, ликвидировавшие огонь.

Расследование продолжается. О задержании подозреваемых пока не сообщается.



