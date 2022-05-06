adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:52 В результате аварии на шоссе 1 погиб мотоциклист 22:34 Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации 50 человек с "Азовстали" 22:12 Взрыв в центре Гаваны; есть погибшие и пострадавшие 19:35 Киевская прокуратура: в селе Липовка российские военные убили мирного жителя 17:30 Спад эпидемии коронавируса в Израиле: менее 18 тыс. зараженных, около 130 в тяжелом состоянии 17:01 Взрыв в жилом доме в центре Мадрида, 18 раненых 15:42 Посольство РФ в Израиле объявило о "крупнейшем на Ближнем Востоке автомотопробеге" в честь 77-й годовщины победы в ВОВ 14:57 Maan: палестинские "группировки" приветствовали теракт в Эльаде adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5