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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
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