Дружба Нетаниягу и Байдена, раскол в "Кахоль Лаван" и закон о призыве. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. В марте 2010 года вице-президент США Джо Байден побывал с визитом в Израиле. На тот момент, со дня прихода в Белый дом президента Барака Обамы и победы Биньямина Нетаниягу на выборах в Израиле прошел примерно год, и отношения между двумя администрациями явно оставляли желать лучшего. В окружении Нетаниягу возлагали на визит большие надежды. Нетаниягу и Байден знакомы давно, и, в отличие от того же Обамы, вице-президент США действительно был личным другом премьер-министра. "Биби и я дружим уже 30 лет. Я не согласен ни с одним словом, которое он говорит, однако я искренне люблю этого человека", – скажет Байден в 2014-м. А в 2010-м хорошо спланированный визит превратился в крупный скандал. В день приезда вице-президента комиссия по планированию и застройке опубликовала тендер на строительство десятков единиц жилья в иерусалимском квартале Рамат Шломо, расположенном за пределами так называемой "зеленой черты". Байден был в гневе. "Так не ведут себя страны и правительства, считающие себя дружественными", – заявили в его окружении. Нетаниягу извинился и даже публично отчитал министра внутренних дел Эли Ишая. Но дело было сделано. В Иерусалиме до сих пор вспоминают этот визит как один из наиболее травматичных. Не столько из-за скандала, сколько из-за болезненной реакции Байдена на неудобную ситуацию, в которую он попал по воле премьер-министра Нетаниягу и его правительства. Если 20 января 2021 года Овальный кабинет в Белом доме займет Байден, можно предположить, что Нетаниягу будет действовать очень осторожно, чтобы избегать подобных конфликтов.

Одним из наиболее обсуждаемых на этой неделе в политической системе Израиля вопросов был вопрос последствий выборов в США для политической стабильности в Израиле. Точного ответа нет ни у кого, и никто не знает, кого на самом деле Нетаниягу хотел бы видеть в Белом Доме.

Джо Байден, хоть и входил в команду Барака Обамы, был там одной из наиболее умеренных в вопросе давления на Израиль фигур. "Байден относится к центристскому направлению в Демократической партии и всегда был другом Израиля", – сказал в интервью радиостанции "Кан РЭКА" член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне депутат Гидеон Саар. В Иерусалиме исходят из предположения, согласно которому Байден, если и победит на выборах, на первых этапах каденции направит всю энергию на решение внутренних проблем, связанных с экономикой, коронавирусом и расколом в американском обществе. Давление на Израиль с целью возобновления дипломатического процесса с палестинскими арабами не на первой ступени его лестницы приоритетов.

Впрочем, поводом к серьезным разногласиям между Нетаниягу и Байденом может стать иранская тематика. Кандидат от Демократической партии не скрывает своего намерения добиваться нового соглашения с Тегераном, в то время как Нетаниягу верит исключительно в эффективность режима санкций.

И тем не менее, многие убеждены, что Нетаниягу не будет слишком расстроен, если новым президентом США станет Байден. "От Трампа во второй каденции можно ждать чего угодно", – сказал мне источник в политических кругах. Это высказывание отражает настроения в Иерусалиме. Какую политику захочет проводить американский президент, который не связан ни политическими интересами, ни необходимостью быть переизбранным, не знает никто. Тем более когда речь идет о такой эксцентричной фигуре, как Дональд Трамп.

Рассуждения о том, что тот или иной исход выборов ускорит развал израильской правительственной коалиции являются не более чем гаданием на политической гуще. Нынешняя коалиция очень нестабильна и может рухнуть в любой момент. Однако вряд ли тот или иной исход выборов в США может стать соломинкой, переломившей спину верблюда. У Нетаниягу и Ганца свои резоны, расчеты и мотивы.

Аналогичная судьба постигла на этой неделе еще один законопроект: о повышении штрафов за нарушение карантинных ограничений. На сей раз, заартачились ультраортодоксы, понимающие, что закон этот может нанести удар именно по их функционерам, принимающим решение о несанкционированном открытии школ и неразрешенном проведении массовых мероприятий, например свадеб. "Яадут а-Тора" и ШАС изначально добились отмены удвоения штрафов, а затем согласовали с премьер-министром, что этот законопроект и вовсе не будет поставлен на голосование до завершения "консультаций". Яки Адамкер, политический обозреватель портала Walla, сообщил, что "консультации" далеко не всегда проходили мирно. По его данным, в частности, представители "Яадут а-Тора" и ШАС дали понять премьер-министру, что не станут мешать утверждению законопроекта, отменяющего освобождение главы правительства от уплаты некоторых налогов. Предложение по повышению штрафов заморожено.

Одновременно почти из небытия вернулся на повестку вопрос о законе о призыве. БАГАЦ объявил, что через три месяца действующий закон будет отменен, а значит Кнессет обязан принять новый законодательный акт, регулирующий вопрос призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ. Сейчас мало кто помнит, что именно с закона о призыве началась трехсерийная сага выборов 2018-2019 года. В "Кахоль Лаван" не исключают возможности того, что именно этот законопроект может привести не только к завершению существования нынешнего правительства, но и к созданию альянса с ультраортодоксами. Аналогичные планы строят в "Еш Атид – ТЭЛЕМ". "Мы не исключаем союза с ультраортодоксами, но не будем их заложниками, как стал Нетаниягу", – заявил в интервью "Кан РЭКА" Моше Яалон. На данный момент эти планы выглядят как научная фантастика, однако в политической системе никто не исключает возможности новых союзов, и все готовятся ко дню "после Нетаниягу".





