Завершилось заседание кабинета по коронавирусу. Принятие решения по смягчению карантина отложено

Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, продолжавшееся более пяти часов, завершилось без принятия каких-либо решений. Глава правительства Биньямин Нетаниягу, а также глава национального штаба Меир Бен-Шабат и профессор Рони Гамзу говорили о том, что в связи с сокращением количества проводимых тестов крайне сложно понять, как карантин отразился на уровне заболеваемости.

Биньямин Нетаниягу заявил, что на заседании, которое назначено на ближайший четверг, 8 октября, не будет обсуждаться возможность смягчения карантинных ограничений. К этой теме кабинет вернется не раньше 12 октября. Но даже в том случае, если в следующий понедельник члены кабинета примут решение смягчить или отменить часть ограничений, Кнессет их утвердит не раньше четверга, 15 октября, и в силу они вступят не раньше 18 октября.

В ходе заседания министр финансов Исраэль Кац, а также министры от "Кахоль Лаван" требовали сразу после праздника разрешить работу частных предприятий, не ведущих фронтальный прием клиентов, а также открыть дошкольные учреждения, чтобы позволить родителям маленьких детей выйти на работу. Эта идея вызвала возражения у главы правительства и Юваля Штайница, который хоть и не является членом кабинета, но был приглашен на это заседание.

Исраэль Кац не скрывал раздражения, которое у него вызывают заявления минздрава. Он говорил о том, что экономические вопросы не менее важны, чем проблемы здравоохранения. По информации сайта Ynet, на этом этапе в обсуждение вмешался Нетаниягу, который напомнил, что ослабление карантина будет обсуждаться не раньше следующей недели.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе заседания вновь разговор зашел об акциях протеста. Его завела министр транспорта Мири Регев, которая назвала демонстрантов "анархистами". Мерав Коэн и Ави Нисенкорен возмутились тем, что любая дискуссия в правительстве в результате сводится к обсуждению демонстраций. Нисенкорен обвинил Регев в том, что она пытается настроить одну категорию населения против другой. Министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц вызвал обеспокоенность по поводу применения силы полицией в отношении демонстрантов.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что члены кабинета достигли следующих соглашений:



3. Дальнейшие усилия будут концентрироваться на сдерживании и снижении заболеваемости. Это цель "номер один" правительства.



4. Группа специалистов от министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и канцелярии юридического советника правительства изучит предложения, сделанные на заседании, относительно повышения эффективности и ужесточения контроля за исполнением распоряжений и представит свои рекомендации.



5. Межведомственная группа, которая формулирует рекомендации по показателям для выхода из карантина, продолжит свою работу и представит подробный план для каждого этапа. Премьер-министр проведет заседание по вопросу этого плана в ближайшее воскресенье в преддверии его представления на комиссии министров по борьбе с коронавирусом.



6. В продолжение работы, проделанной министром по вопросам социального равенства, министр здравоохранения сформулирует решение, которое позволит посещать одиноких пожилых людей.



7. Министерская группа по вопросу использования цифровых средств изучит возможность повышения числа скачиваний приложения "Маген-2", например, путем создания привязки между ним и выплатами сотруднику, находящемуся в карантине. Группа представит свои рекомендации премьер-министру.



8. Будут продолжены усилия в отношении подготовки экспресс-тестов и приобретения вакцины.

