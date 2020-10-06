Опрос "Кешет": "Ямина" отстает от "Ликуда" на 3 мандата

Вечером во вторник, 6 октября, телеканал "Кешет- 12" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам".

Согласно его результатам, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" бы набрал 26 мандатов, оставаясь крупнейшей партией парламента. Второе место занимает блок "Ямина", который продолжает усиливаться и набирает 23 мандата.

Блок "Еш Атид" - ТЭЛЕМ" набирает 18 мандатов, Объединенный арабский список - 15.

Блок "Кахоль Лаван" могу бы получить 9 мандатов, столько же получила бы партия ШАС. Партия НДИ получает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" - 7, МЕРЕЦ - 5 мандатов.

Партии "Авода", "Дерех Эрец" и "Гешер" не проходят электоральный барьер.

Праворелигиозный блок набирает 65 мандатов, а левоцентристский, без арабского списка, - 32. Еще 8 мандатов у партии Авигдора Либермана и 15 - у Объединенного арабского списка.

Если бы мэр Тель-Авива Рон Хульдаи участвовал в парламентских выборах, его партия могла бы получить 6 мандатов. Это не отразилось бы на количестве мандатов, получаемых от избирателей партиями "Ликуд" и "Ямина", при этом партии "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" лишилась части мандатов, партия Лапида получила бы 16 мест в Кнессете, партия Ганца - 7, партия НДИ - 7, МЕРЕЦ - 4.