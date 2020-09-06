"Кан Бет": Нетаниягу склоняется к введению комендантского часа вместо полного карантина в 40 городах

В канцелярии главы правительства завершилась встреча Биньямина Нетаниягу с министрами Арье Дери и Яаковoм Лицманом, а также депутатом Моше Гафни, на которой обсуждалась альтернатива карантину в религиозных и арабских населенных пунктах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после этой встречи Биньямин Нетаниягу сообщил, что он склоняется к введению санитарного комендантского часа в "красных" населенных пунктах, а также к закрытию в них учебных заведений.

По информации радиостанции, речь идет о 40 населенных пунктах. В список будут включены также города с преимущественно светским населением, так чтобы "разбавить" первоначальный список.

Предполагается, что комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00 следующего дня.

Ранее под давлением ультраортодоксальных партий глава правительства Биньямин нетаниягу отложил заседание министерской комиссии по борьбе с коронавирусом, на котором планировалось утвердить план по введению строгого карантина в девяти "красных" городах: Умм эль-Фахм, Кфар Касем, Тира, Лакия, Бней-Брак, Элад, Бейтар-Илит, два района Бейт-Шемеша (Рамат Бейт-Шемеш Алеф и Рамат Бейт-Шемеш Гимел) и в нескольких арабских кварталах Иерусалима, в частности в Шейх-Джара. Заседание должно было начаться в 16:30.

В 18:30 телеканал "Кешет-12" передал, что началось заседание министерской комиссии.