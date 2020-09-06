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NEWSru.co.il :: В Израиле6 сентября 2020 г., 16:33

Под давлением ультраортодоксов отложено заседание комиссии по карантину

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Под давлением ультраортодоксов отложено заседание комиссии по карантину

После того, как лидеры ультраортодоксальных партий потребовали от главы правительства Биньямина Нетаниягу обсудить альтернативы введения карантина в "красных" населенных пунктах, было отложено заседание министерской комиссии, которая должна была утвердить рекомендации профессора Рони Гамзу.

Заседание комиссии должно было состояться в 16:30.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу встречается с лидерами фракций харедим в Кнессете. В частности, Нетаниягу беседует с министрами Арье Дери и Яаковом Лицманом, а также с депутатом Моше Гафни. В ходе встречи обсуждаются альтернативы карантину и комендантскому часу, также рекомендованному координатором по борьбе с коронавирусом.


Напомним, профессор Рони Гамзу, координатор борьбы с коронавирусом, рекомендовал ввести карантинные ограничения в девяти "красных" городах: Умм эль-Фахм, Кфар Касем, Тира, Лакия, Бней-Брак, Элад, Бейтар-Илит, два района Бейт-Шемеша (Рамат Бейт-Шемеш Алеф и Рамат Бейт-Шемеш Гимел) и в нескольких арабских кварталах Иерусалима, в частности в Шейх-Джара.

Кроме того, Гамзу рекомендует ввести комендантский час с 19:00 и до 05:00 в 20 арабских и ультраортодоксальных населенных пунктах.

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