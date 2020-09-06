Ганц с согласия ультраортодоксов попросит БАГАЦ отложить дату утверждения закона о призыве

Министр обороны Бени Ганц намерен обратиться в БАГАЦ с просьбой предоставить правительству дополнительную отсрочку для разработки и утверждения закона о призыве.

Последний срок утверждения закона истекает 25 сентября, и, как сообщает сайт "Бе хадрей харедим", министр обороны намерен просить БАГАЦ об отсрочке даты утверждения законопроекта еще на три месяца.

Речь идет о шестой отсрочке с того момента, как БАГАЦ отменил ранее действовавший закон. Если просьба Ганца будет удовлетворена, утверждение закона состоится уже после принятия государственного бюджета на 2020 год. По утверждению "Бе хадрей харедим", просьба Ганца об отсрочке согласована с лидерами ультраортодоксальных партий.

Сообщается, что Ганц предложил ультраортодоксальным партиям принять закон о призыве в том виде, в котором он был одобрен в первом чтении, а затем провести в нем необходимые изменения. Это предложение было отвергнуто. Позиция премьер-министра по этому вопросу неизвестна.

Дискуссия о законе о призыве может стать еще одним поводом для конфликта в коалиции перед принятием бюджета на 2021 год. Напомним, что именно попытка провести новый закон о призыве в декабре 2018 года стала официальной причиной развала коалиции и привела к затянувшемуся на полтора года политическому кризису с тремя предвыборными кампаниями.

Одновременно радиостанция "Кан Бет" сообщает, что министерство обороны разрабатывает в эти дни проект по расширению масштабов призыва в ЦАХАЛ среди арабской молодежи и по борьбе с растущим числом уклонистов в светской среде. Детали проекта не разглашаются, однако предполагается, что он станет частью нового законопроекта.