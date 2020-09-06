В 40 "красных" населенных пунктах вводится карантинный "комендантский час"

В воскресенье, 6 сентября, министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытие учебных заведений, за исключением детских садов и заведений специального образования.

"Комендантский час" будет действовать с 19:00 до 5:00 следующего дня. В вечерние и ночные часы в городах, из утвержденного списка, будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

Решение кабинета вступит в силу в понедельник, 7 сентября. До вечера правительство и минздрав должны будут утвердить и опубликовать список городов, в которых вводятся ограничения. По информации телеканала "Кешет-12", до сих пор не принято решение по Ашдоду, Ашкелону и Эйлату.

Ранее предполагалось, что комиссия соберется в 16:30, чтобы утвердить план по введению строгого карантина в девяти "красных" городах: Умм эль-Фахм, Кфар Касем, Тира, Лакия, Бней-Брак, Элад, Бейтар-Илит, два района Бейт-Шемеша (Рамат Бейт-Шемеш Алеф и Рамат Бейт-Шемеш Гимел) и в нескольких арабских кварталах Иерусалима, в частности в Шейх-Джара. Однако под давлением ультраортодоксальных партий Биньямин Нетаниягу отложил заседание комиссии с тем, чтобы обсудить альтернативу карантину. В результате министерская комиссия собралась только около 19:00.

По информации радиостанции "Кан Бет", в список городов, в которых вводятся ограничения в ночные часы, теперь также включены города с преимущественно светским населением, так чтобы "разбавить" первоначальный список, в котором находились в основном арабские и религиозные города и кварталы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе совещания Биньямин Нетаниягу сообщил, что в ближайший четверг, 10 сентября, будет обсуждаться введение строгого карантина по всему Израилю и ограничения на время ближайших праздников.