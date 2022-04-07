adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:17 Полиция: по всей видимости, террорист действовал один 23:05 После теракта развернуты блокпосты на 4-м шоссе и в районе Вади-Ара 22:59 ЕС и США ввели новые санкции против России 22:50 К операции по розыску и задержанию террористов привлечены ЦАХАЛ и "Сайерет Маткаль" 22:38 Прекращено движение общественного транспорта в центре Тель-Авива 22:14 "Самый разрушенный город Киевщины": в Бородянке из-под завалов извлечены тела десятков погибших 22:08 Больница "Ихилов": констатирована смерть двух раненых в результате теракта 21:37 Полиция – жителям Тель-Авива: не выходите на улицу, не подходите к окнам adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5