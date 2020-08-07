Попытки избежать выборов и 15 лет со дня размежевания. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

"Сегодня никто ничего не знает, а тот, кто говорит, что знает – врет". Такими словами подытожил на этой неделе беседу со мной на тему вероятности досрочных выборов депутат от "Еш Атид-ТЭЛЕМ" и весьма выразительно проиллюстрировал атмосферу, царящую сегодня в политической системе Израиля. Уходящая неделя лишь ненамного прояснила картину. Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц продолжили заочную дискуссию о будущем проекте бюджета. Заочную, так как два политика ни разу не встретились, чтобы лично обсудить этот вопрос, грозящий отправить страну на новые выборы. Вместо этого Нетаниягу и Ганц предпочли обмениваться выпадами. "Я не сдвинусь ни на миллиметр в своем требовании о принятии двухгодичного бюджета", – заявил Ганц. Не только заявил, но и попросил приближенных сделать так, чтобы у Нетаниягу не осталось никаких сомнений в позиции министра обороны. Нетаниягу, в свою очередь, продолжил говорить о важности срочного принятия бюджета, о критической важности обеспечения политической стабильности и т.п. К какому-либо прогрессу на переговорах это не привело.

Не только разногласия по бюджету подчеркнули на этой неделе всю глубину политического кризиса и ускоряющиеся темпы приближения новых выборов. На еженедельном заседании правительства Бени Ганц произнес пламенную речь в поддержку права демонстрантов с улицы Бальфур на свободу протеста. Биньямин Нетаниягу воспринял эту речь как демонстрацию не просто поддержки права на митинг, но и солидарности с его содержанием и лозунгами. Не исключено, что сегодня митинги "Черных флагов" занимают мысли премьер-министра едва ли меньше, чем эпидемия коронавируса. В окружении главы правительства говорят о том, что выступление Ганца на заседании правительства было воспринято Нетаниягу едва ли не как личный выпад против него.

Тот, кто сомневался в том, что на самом деле происходит, получил подтверждение в среду, когда состоялась внеочередное пленарное заседание Кнессета, созванное по инициативе фракции МЕРЕЦ, сумевшей собрать сорок подписей и обязать главу правительства принять участие в этой встрече. Заседание было бурным. Оппозиция почувствовала, что коалиция ослаблена и кровоточит, и пошла в атаку. Яир Лапид, Авигдор Либерман, Нафтали Беннет, Ницан Горовиц произносили яростные речи, а депутаты из задних рядов оппозиции то и дело прерывали выступление Биньямина Нетаниягу. Бени Ганц и Габи Ашкенази не только не сочли нужным выступить, но и не приняли участие в голосовании (формальном) по заявлению премьер-министра. Когда главный коалиционный партнер бросает премьер-министра на произвол судьбы и отдает на растерзание оппозиции, у этого может быть только один смысл и только одна трактовка: коалиция на пути к распаду, мы на пути к выборам.

Последним оплотом здравого смысла остались, как это ни покажется многим странным, ультраортодоксы. "Яадут а-Тора" и ШАС выступили единым фронтом против досрочных выборов. В политических кругах утверждают, что мотивы "харедим" отнюдь не альтруистские. "Йешивы задыхаются без бюджетов, которые не поступают уже более полутора лет из-за политического кризиса. Ультраортодоксы не могут себе этого позволить, и они сделают все, чтобы выборы были отложены хотя бы до того момента, когда будет принят бюджет", – считает Ширит Авитан-Коэн, политический обозреватель "Макор ришон". Как это часто бывает, поставив перед собой определенную цель, в ШАС и "Яадут а-Тора" не стесняются в средствах. Для начала ультраортодоксы похоронили законопроект Айелет Шакед о преодолении вето БАГАЦа. Судьба этого законопроекта вообще очень характерна для нынешней политической ситуации. Премьер-министр Биньямин Нетанигу никогда не был горячим сторонником этого законопроекта и самой идеи "пискат итгабрут". Но этот законопроект очень популярен среди избирателей "Ликуда" в частности и правого лагеря вообще. Что делает в таких случаях премьер-министр? Ссылается, разумеется, на других. В Кнессете 20-го созыва ему мешал проводить реформы судебной системы Моше Кахлон. Сейчас – Бени Ганц, ШАС и "Яадут а-Тора". Никто из депутатов от правящей партии не согласился прокомментировать провал законопроекта. Ничего не будет, ничего не было, ничего нет.

Чего на самом деле хотят Нетаниягу и Ганц, не знает никто. Несмотря на резкие заявления, оба лидера воздерживаются от необратимых поступков. Законопроект о преодолении вето БАГАЦа был провален ультраортодоксами, но даже после того, как стало ясно, что он не пройдет, Нетаниягу отдал распоряжение своим депутатам не принимать участие в голосовании по законопроекту. "Это может привести к выборам", – заявили в "Ликуде". Иными словами, давайте не раздражать "Кахоль Лаван", не стоит давать им поводов для дальнейшей эскалации. В партии Ганца не остались в долгу и не явились на голосование по вопросу о создании парламентской комиссии по расследованию дела о субмаринах. Обмен "джентльменскими" шагами, чтобы возложить на второго ответственность за скатывание к выборам или демонстрация доброй воли перед компромиссом по вопросу о бюджете? Станет ясно в ближайшие дни.

Несмотря на туманность ситуации и на звучащую вновь и вновь мантру про 119 человек, которые не хотят выборов и одного, который еще не решил, все яснее становится, что, даже если будет найден компромисс по бюджету, выборы на пороге. Биньямин Нетаниягу всерьез опасается, что после возобновления судебного процесса БАГАЦ удовлетворит неизбежный иск с требованием вынудить премьера временно сложить с себя полномочия главы правительства. Спастись от этого Нетаниягу может только при помощи все того же закона о преодолении вето БАГАЦа. В нынешней коалиции принять его невозможно. Значит нужна другая. Перспективы формирования ее в действующем Кнессете становятся все более туманными, особенно на фоне усиливающихся позиций блока "Ямина". Эта партия, более всего напоминающая сборную Израиля по футболу, выигрывающую товарищеские матчи и проигрывающую официальные, всегда сильна в опросах, но теряет мандаты по ходу предвыборной кампании. Нафтали Беннет убежден, что на сей раз все может быть иначе. Растущее недовольство деятельностью Нетаниягу со стороны избирателей, может стать поставщиком мандатов "Ямине". В этой ситуации Беннет вряд ли захочет становиться спасителем Нетаниягу, не пожелавшего воспользоваться его услугами ни как министра, ни как координаторы по борьбе с коронавирусом. Яростная речь, которую 5 августа произнес в Кнессете Беннет не была театральной. Те, кто видели главу "Ямины" после того, как он сошел с подиума, рассказывают, что у Беннета дрожали руки. В этом состоянии сложно представить союз с Нетаниягу до выборов. Без религиозных сионистов шансы на альтернативную коалицию в действующем Кнессете равны нулю.

"Ямина" – единственная партия, которая заинтересована в скорейших выборах. НДИ растет немного в опросах, но очевидно, что в коалицию с Нетаниягу Либерман не войдет, и мандаты его автоматически рассматриваются как часть лагеря "только не Биби". А вероятность того, что этот лагерь сформирует коалицию после выборов, невысока. Как уже неоднократно говорилось, Яиру Лапиду для этого необходимо либо приглашать в коалицию Объединенный арабский список, либо договариваться с ультраортодоксами. Первого он не хочет и едва ли может второе. ШАС и "Яадут а-Тора" не скупятся сейчас на угрозы в адрес Нетаниягу, предупреждая, что не порекомендуют его президенту в качестве кандидата в премьер-министры, если он потащит страну на выборы. Однако Моше Гафни и Арье Дери отлично понимают, что для них куда лучше Нетаниягу, чем Лапид. И каким бы сложным ни был путь, они вернутся в лоно "Ликуда".

Единственная надежда оппозиции – это раскол в "Ликуде". Голоса, свидетельствующие о такой возможности, звучат, однако в настоящий момент не виден очевидный кандидат, способный повести за собой внутреннюю оппозицию за флажки под названием раскол. Это станет реальным в случае крупного поражения на выборах. Пока опросы его не предвещают.

В эти дни отмечается 15 лет со дня начала реализации программы одностороннего размежевания с сектором Газы и северной Самарией, в ходе которого были разрушены десятки поселков и выселены около десяти тысяч человек. Выступая на этой неделе в Кнессете, и критикуя полицию и СМИ за откровенную симпатию к митингам на улице Бальфур, что по мнению премьер-министра находит отражение и в деятельности данных структур, Нетаниягу вспомнил эпоху борьбы с планом размежевания и совсем иные формы работы правоохранительных органов и "четвертой власти". Есть немало справедливого в словах Нетаниягу. Сложно избавиться от ощущения, что демонстранты на Бальфур получают отношение, на которое вряд ли могли рассчитывать "оранжевые" 15 лет назад. И все же вряд ли стоит Биньямину Нетаниягу, голосовавшему за размежевание вопреки обещанию не делать этого, если Шарон не объявит общенациональный референдум, не вышедшему из правительства до дней предшествовавших началу выселения, призывать в качестве свидетелей людей, чьи ожидания он обманул и которых в решающий момент предал.