С 9 декабря в Израиле будет введен ночной "комендантский час"

Кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение ночного "комендантского часа". Ограничения вступят в силу в ближайшую среду, 9 декабря.

По информации 13-го канала израильского телевидения, члены кабинета по борьбе с коронавирусом поддержали трехэтапную программу, предложенную главой совета нацбезопасности Меиром Бен Шабатом. С одной стороны, по всей стране в вечерние и ночные часы будут действовать строгие ограничения, с другой - по всей стране, за исключением "красных" населенных пунктов, откроются торговые центры, часы работы которых будут ограничены "комендантским часом".

Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы несмотря на рост заболеваемости не закрывать гостиницы, расположенные на курортах Эйлата и Мертвого моря.

Достигнута принципиальная договоренность о проведении в аэропорту проверок на коронавирус израильтян, возвращающихся после посещения "красных" стран, отказывающиеся от теста будут размещаться на карантин в гостиницы.

С рядом ограничений будут работать музеи и учреждения культуры.

В "зеленых" и "оранжевых" городах продолжат работать учебные заведения.

Будет ужесточен контроль за соблюдением существующих ограничений.

Детали "ночного" карантина члены кабинета продолжат обсуждать во вторник, 8 декабря. В том числе им предстоит определить, с которого часа он будет начинаться вечером и когда будет заканчиваться утром. Кроме того, рассматривается возможность введения ограничений на передвижение граждан в дневные часы.

По информации 13-го телеканала, введение ограничений в ночные часы поддержали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министры Бени Ганц, Амир Охана, Габи Ашкенази, Юлий Эдельштейн, Исраэль Кац, Ави Нисанкорен, Амир Перец, Мири Регев и Изхар Шай. По информации "Решет Бет", министр внутренних дел Арье Дери отказался участвовать в голосовании.

Для того, чтобы решение вступило в силу, оно должно быть одобрено правительством.