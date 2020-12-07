"Ликуд" и "Кахоль Лаван" ищут компромисс и готовятся к выборам

За 16 дней до возможного роспуска Кнессета премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц в закрытых беседах говорят о необходимости достижения компромисса, который позволит отсрочить дату выборов.

Газета "Исраэль а-Йом" пишет со ссылкой на высокопоставленные источники в "Ликуде", что премьер-министр еще не принял решение о роспуске Кнессета. "В нынешней политической ситуации при росте уровня заболеваемости, рано принимать решение о досрочных выборах", – говорят в "Ликуде". Еще один источник в правящей партии заявил в беседе с "Исраэль а-Йом", что продолжаются попытки найти компромисс с "Кахоль Лаван", однако шансы на это призрачны.

В "Кахоль Лаван" также говорят о поиске компромисса. Как сообщает "Кан Бет", министр обороны Бени Ганц в беседах с приближенными назвал возможные выборы "дорожно-транспортным происшествием". По словам Ганца, все его шаги направлены на предотвращение досрочных выборов.

Накануне Ганц встретился с министром финансов Исраэлем Кацем. Глава финансового ведомства представил министру обороны проект бюджета на 2021 год и предполагаемый график его утверждения. Встреча завершилась без каких-либо договоренностей. "Ганц выслушал министра финансов, однако разногласия остались прежними", – заявляют в окружении главы "Кахоль Лаван".

Напомним, что, если до 23 декабря не удастся утвердить бюджет на 2020 год, Кнессет будет автоматически распущен, и страна отправится на четвертые за два года выборы.

7 декабря комиссия по регламенту возобновит обсуждение законопроекта о роспуске Кнессета. В настоящий момент неизвестно, какая комиссия будет готовить его к первому чтению. В "Кахоль Лаван" настаивают на передаче рассмотрения комиссии по регламенту, которую возглавляет депутат Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван"). В "Ликуде" требуют передать этот вопрос на рассмотрение комиссии по законодательству, во главе которой находится Яаков Ашер ("Яадут а-Тора"). Накануне Ашер заявил, что ультраортодоксальный блок продолжит поддерживать Нетаниягу и после выборов. "Альтернативы у нас нет", – сказал он.

Сегодня состоится также заседание фракции "Еш Атид – ТЭЛЕМ". Это будет первое заседание фракции после того, как Моше Яалон заявил о намерении баллотироваться отдельно от Яира Лапида. Ожидается, что Лапид и Яалон выступят с заявлениями по этому вопросу.