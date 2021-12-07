Элитные школы в Израиле. У вас есть дети, которые сейчас учатся с 6 по 10 класс? Тогда пришло время действовать

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Теперь вы можете сделать так, чтобы ваши дети в будущем вошли в элиту страны, стали дипломатами, политиками, инженерами, врачами и адвокатами. Колледж Ньюмен Центр оказывает помощь в отборе детей на проект. Подробнее о том, как заполнить анкету и записаться на собеседование, читайте в этой статье.

Каким вы видите будущее своих детей? Насколько амбициозные планы строите в их отношении? Многим кажется, что стать успешным бизнесменом, дипломатом или политиком можно только при наличии связей, и они сознательно ищут для ребенка более простые пути развития.

Поспешим развеять это предубеждение! Доступ к привилегированному образованию и элитарному кругу общения сегодня доступен практически каждому. Это проект "Израильские элитные школы", созданный при поддержке министерства просвещения и некоторых влиятельных организаций. Пройти отбор в него могут школьники 6-10 классов.

Проект элитных школ и его цели

Успех государства зависит от того, насколько профессионально подготовленным и воспитанным будет каждое следующее поколение граждан. На протяжении достаточно долгого периода работа в этом направлении в Израиле не велась и обучение подрастающего поколения, во многом, шло самотеком. Но сейчас государство ведет активную деятельность в сфере воспитания и образования подростков и молодёжи. Заинтересованность в этом есть не только у правительства, но и целого ряда влиятельных компаний и деятелей в самых различных сферах.

Цель этой работы – воспитание новой элиты страны, которая в ближайшие десятилетия поведет государство в будущее. Какой будет страна через 20, 30, 50 лет зависит от того, как сейчас мы будем воспитывать и обучать наших детей.

Из этой идеи родился проект элитных школ, в которых школьников готовят к дальнейшей учебе и работе в важнейших направлениях деятельности.

Направления подготовки

Фишка проекта – это расширенная учебная программа.

Значительная часть обучения отводится освоению "трех китов" классического образования: математика, естественные науки и английский язык. Это та база, владеть которой должен любой образованный человек.

Узкая специализация школьников строится на инновационных подходах к обучению. С подросткового возраста ребята погружаются в свою будущую специальность. И к моменту поступления в университет они имеют огромное преимущество перед своими сверстниками, которые только начинают свой путь по освоению профессии.

По техническим специальностям многие выпускники элитных школ к моменту поступления в университет уже имеют диплом (например, младшего инженера в сфере телекоммуникаций: с этим документом уже можно начинать работать, например, в израильской армии).

Кто может принять участие в проекте?

Программа рассчитана на школьников 7-12 классов, но отбор в него могут пройти дети, которые сейчас учатся с 6 по 10 класс. При этом шестиклассников записывают на обучение на следующий год (в 7-й класс), а те, кто сейчас учатся с 7 по 10 класс, могут перейти на учебу в проекте прямо в этом году, или подождать до следующего учебного года.

Попасть в элитные школы могут, конечно же, и дети репатриантов. Как известно, в обычных школах у них часто бывают сложности с адаптацией к коллективу. Это следствие иного менталитета, трудностей с освоением иврита и ряд других причин.

В рамках проекта для этих ребят действуют особые условия. Чтобы они быстрее включались в новую языковую среду, для них разработан углубленный курс изучения иврита. Со школьниками работают специалисты-психологи, которые помогают детям стать увереннее.

Немаловажны и дружеские контакты внутри детского коллектива. В небольших классах (12-14 человек) школьники быстрее находят общие точки взаимодействия, а внеклассные мероприятия сближают их между собой и помогают найти хороших друзей.

Порядок обучения в школах

Вариант обучения выбирают родители. Можно приезжать на занятия каждый день, как это происходит в обычной школе. А после уроков забирать ребенка домой, чтобы он проводил время в семье. Психологи проекта рекомендуют такой вариант для тех семей, где и родителям, и ребенку важно проводить много времени вместе.

Также в проекте можно выбрать вариант с круглосуточным пребыванием (и проживанием) в школе, которое помимо образовательной программы включает:

• проживание в комфортабельных комнатах на 3-4 ученика в благоустроенных охраняемых кампусах с домашней обстановкой; • вкусное сбалансированное питание в столовой; • регулярные внеклассные мероприятия, дополнительные занятия и экскурсии.

Родители могут приезжать к ребенку и забирать его домой при необходимости, согласовав это с воспитателем. Преимущества проживания в кампусе – это вовлечение подростков в различные мероприятия, их отрыв от улицы и неблагоприятного окружения.

Цены на подобные программы обучения за границей составляют очень значительные суммы. Но в Израиле эта программа является государственной, поэтому обучение бесплатное. Отбор школьников проводится на конкурсной основе.

Главный критерий отбора – это потенциал ребенка

В программах обучения репатриантов бонусом включен углубленный курс иврита, есть возможность частично проходить обучение на русском языке и даже есть специальные программы по русскому языку и литературе.

Платными являются только дополнительные кружки, как и в других школах. А для репатриантов есть дополнительные привилегии – бесплатное двухлетнее проживание в кампусе при школе.

Как попасть в программу?

Ньюмен Центр – колледж, который уже более 30 лет работает в сфере профессионального образования и переквалификации репатриантов – оказывает помощь в отборе школьников для участия в проекте "Элитные школы".

Получить подробную информацию о проекте, посетить школы проекта в формате дня открытых дверей (в реале или по Zoom) и узнать требования по приему вы можете на консультации.

Заполните анкету, консультант проекта перезвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы:

А если вас заинтересуют курсы для взрослых – переквалификация и трудоустройство по более, чем 20 востребованным профессиям, изучение английского языка или иврита – колледж Ньюмен Центр также к вашим услугам.