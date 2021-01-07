Третий национальный локдаун: список ограничений

В ночь на пятницу, 8 января, в Израиле вступит в силу третий национальный локдаун, который продлится не менее 14 дней, то есть по меньшей мере до 21 января. Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек. На открытом воздухе смогут собираться до 10 человек.

Образование

На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

Места работы

Во время карантина будет разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Список жизнеобеспечивающих предприятий будет опубликован позже на сайте министерства финансов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Полеты за границу

Международный аэропорт продолжит работать. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты до вступления карантина в силу. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.

Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Религиозные обряды

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Профессиональный спорт

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели не будут проводиться соревнования.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА

В 7:34, в четверг, 7 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:26 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 466377 заразившихся (+8245 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 64180 человек (+4951). 395408 (+4049) выздоровели после коронавируса. 3527 (+32) заболевших COVID-19 умерли.

1488 (+43) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 873 (+59) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 259 (-12) из них в критическом состоянии, 210 (+3) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 234 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 69 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные", в том числе 17 городов, среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают примерно две трети израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 7 января, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 1,6 миллиона человек. 6 января были вакцинированы примерно 91 тысяча человек. Темпы вакцинации снизились по сравнению с предыдущими днями за последнюю неделю.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно, несмотря на то, что возник определенный дефицит вакцины Pfizer.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 6 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 17,14 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, США, Великобритания, Дания, Россия, Италия, Германия, Канада. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.

7 января в международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании CAL, доставивший из Франкфурта (Германия) в Израиль первую партию вакцин против коронавируса американской компании Moderna. В первой партии более 100 тысяч доз вакцины. Вакцина Moderna, как и вакцина Pfizer, требует двух доз вакцинации, то есть в первой партии достаточно вакцины примерно на 50 тысяч человек.

Накануне глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что первая партия вакцины компании Moderna будет использована для вакцинации тех, кто не может выйти из дома.

Разработка компании Moderna основана на той же технологии, что и вакцина Pfizer, однако удобнее для транспортировки и хранения, поскольку ее можно хранить при температуре -15-20 градусов Цельсия, тогда как вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов Цельсия. Кроме того, вакцину Moderna можно хранить в течение 30 дней в обычных холодильникам при температуре -2-8 градусов (для вакцины Pfizer допускается не более пяти дней хранения в таких условиях).