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NEWSru.co.il :: В Израиле7 января 2021 г., 21:23

Заключен новый договор с Pfizer, который позволит Израилю завершить вакцинацию до конца марта

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Заключен новый договор с Pfizer, который позволит Израилю завершить вакцинацию до конца марта

В четверг, 7 января, глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что за последние недели он 17 раз беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Последняя беседа состоялась несколько дней назад. Было принято решение, что Израиль станет моделью массовой вакцинации, и этот опыт будет использоваться другими странами.

Премьер отметил, что благодаря этому соглашению была ускорена в Израиль отправка новой партии вакцины, получение которой ожидается в ближайшее воскресенье. По словам Нетаниягу, за этой партией будет налажена бесперебойная поставка вакцины до конца кампании по вакцинации населения.


Биньямин Нетаниягу сообщил, что в ближайшее время будет опубликован порядок вакцинации в рамках кампании "Возвращаемся к жизни".

Он также добавил, что Израиль будет делиться статистикой и другими данными о вакцинации с компанией Pfizer и другими странами, что позволит им выработать собственную стратегию.

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