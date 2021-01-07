Утверждены положения об общенациональном локдауне. Они вступят в силу в ночь на 8 января

Незадолго до полуночи 6 января были утверждены специальные положения, без которых было невозможно введение карантина в его новом формате.

Таким образом, общенациональный локдаун будет введен в ночь на 8 января и продлится как минимум две недели.

Во время общенационального локдауна не будут работать учебные заведения. Исключение составляют детские сады и школы системы специального образования.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что делает невозможным работу синагог. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. (В настоящий момент в помещении могут собираться 10 человек, на улице – 20).

Будут закрыты все офисы и предприятия за исключением имеющих жизненно важное значение. При этом предполагается, что список таких предприятий будет сокращен.

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели не будет ни соревнований, ни тренировок.

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Покидать квартиру разрешается только для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также для посещения врача.

Разрешены индивидуальные занятия спортом.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях.

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Международный аэропорт продолжит работать. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты заранее. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.