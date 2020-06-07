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NEWSru.co.il :: В Израиле7 июня 2020 г., 22:15

Минпрос объявил об отмене выпускных балов в школах

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Минпрос объявил об отмене выпускных балов в школах

Вечером 7 июня министерство просвещения сообщило, что на мероприятиях по случаю окончания учебного года в школах смогут присутствовать не более 50 человек, включая учащихся, педагогов и родителей. Вечеринки и выпускные балы отменяются.

В минпросе поясняют, что эти ограничения являются вынужденной мерой, призванной сдержать распространение коронавируса.

Мероприятия по случаю окончания учебного года будут проводиться при соблюдении рекомендаций минздрава. Каждый участник должен будет письменно подтвердить, что он здоров, все присутствующие должны быть в масках и соблюдать "социальную дистанцию".


Ведущие мероприятии и выступающие могут быть без масок, однако они должны находиться от зрителей на расстоянии двух метров.

Мероприятия для родителей выпускников будут проводиться онлайн.

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