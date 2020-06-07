Поддержание чистоты в Израиле: опрос NEWSru.co.il после "выхода из карантина"

Сотни тысяч израильтян после нескольких месяцев вынужденного карантина в течение последних недель побывали на пляжах и в парках, оставив после себя десятки тонн мусора. 20 мая открылся пляжный сезон – сегодня на многих пляжах Средиземного моря и Кинерета невозможно находиться из-за грязи, которую оставили после себя "отдыхающие". Работы по уборке территории ведутся постоянно, но этого недостаточно.

Израильтяне, выезжающие за рубеж, сами видят, что улицы и дворы, леса и парки нашей страны, по сравнению со многими развитыми странами Запада, очень замусорены. Некоторые израильские муниципалитеты и местные советы прикладывают немалые усилия для того, чтобы в городах и поселках было чище. Однако они редко получают добровольную поддержку со стороны населения, представители которого зачастую считают, что мусор за пределами квартиры не мешает жить, а убирать его должны исключительно дворники.

Поддержание чистоты в Израиле. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

Сбором мусора в зеленой зоне занимаются организация "Керен Каемет ле-Исраэль" и другие, но им не удается убрать весь мусор, выброшенный отдыхающими "на природе". Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно через несколько дней после праздников выехать в любую лесопарковую зону. Исключения редки.

В Израиле существует жесткая система штрафов и наказаний за нарушение чистоты. Но суровость законов, как это часто бывает, заметно смягчается необязательностью их исполнения и отсутствием эффективной системы контроля. Кроме того, в еврейском государстве просто не принято делать замечания тому, кто оставляет за собой мусор. Иногда такие замечания делают туристам жители пригородных поселков, но в городе слова "пожалуйста, уберите за собой" можно услышать очень редко.

Редакция NEWSru.co.il вновь проводит этот опрос "Поддержание чистоты в Израиле" с целью – определить, как к проблеме поддержания чистоты относятся русскоязычные израильтяне, прикладывают ли они сами усилия для поддержания чистоты, кого винят в том, что Израиль порой называют "страной победившего мусора". Будут названы самые чистые и самые грязные города Израиля по мнению наших читателей.

В 2010 и 2017 годах редакция NEWSru.co.il проводила похожие опросы. Результаты нового опроса мы сравним с полученными в прошлые годы.

Мы также будем признательны за письма с описанием конкретных проблем с уборкой мусора в вашем районе и за письма, в которых бы приводились примеры ответственного отношения к данной проблеме.





